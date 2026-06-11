¡Los Knicks hacen historia y están a un partido de conseguir el anillo de la NBA!

El juego cuatro de las finales de la NBA se jugó en el Madison Square Garden. Foto: EFE - SARAH YENESEL

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Los New York Knicks quedaron a una victoria de conquistar el título de la NBA tras protagonizar una remontada histórica en el cuarto juego de las Finales contra los San Antonio Spurs.

En una noche inolvidable en el Madison Square Garden, el equipo neoyorquino se impuso por 107-106 gracias a una canasta agónica de OG Anunoby cuando restaban apenas décimas de segundo en el reloj.

El conjunto dirigido por Mike Brown parecía condenado a la derrota durante gran parte del encuentro. San Antonio dominó la primera mitad de manera contundente y llegó a tener una ventaja máxima de 29 puntos, luego de ponerse 81-52 en el marcador. Incluso, los Spurs establecieron un récord para un equipo visitante en unas Finales al anotar 76 puntos antes del descanso.

Victor Wembanyama fue una de las grandes figuras de los texanos con una actuación de 24 puntos, 13 rebotes y tres tapones, liderando a un equipo que lucía encaminado a igualar la serie. Sin embargo, los Knicks encontraron una reacción inesperada en la segunda mitad.

Impulsados por el apoyo de su afición, los neoyorquinos elevaron su intensidad defensiva y comenzaron a recortar la diferencia. El parcial de 58-30 en los dos últimos cuartos cambió completamente el desarrollo del partido y permitió que el encuentro llegara igualado a los instantes finales.

Jalen Brunson volvió a asumir el liderazgo ofensivo de los Knicks y terminó la noche con 36 puntos, cinco rebotes y siete asistencias. A su lado apareció OG Anunoby, quien firmó una actuación brillante con 33 puntos y cuatro rebotes.

La jugada decisiva llegó en la última posesión. Brunson intentó un triple para darle la victoria a Nueva York, pero el lanzamiento no encontró destino. Sin embargo, Anunoby apareció cerca del aro para palmear el balón y convertir la canasta que desató la locura en el Madison Square Garden.

Tras el compromiso, el entrenador Mike Brown no ocultó su emoción y calificó el enceste de Anunoby como “el más icónico de la historia del baloncesto en Nueva York”. Por su parte, el alero destacó la confianza que mantuvo el grupo durante todo el partido y resaltó el papel fundamental de los aficionados para impulsar la remontada.

Con este resultado, los Knicks completaron la mayor remontada registrada en la historia de unas Finales de la NBA y tomaron una ventaja decisiva en la serie. Ahora, Nueva York tendrá la oportunidad de conquistar su primer campeonato desde 1973, poniendo fin a una espera de 53 años y escribiendo una de las páginas más gloriosas de su historia.

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