Los logros de Colombia en el Mundial de Paranatación en Portugal

La selección colombiana que participa en el Mundial de Paranatación, en Portugal. Foto: CPC

Un desempeño de ensueño. La delegación colombiana de paranatación ha logrado superar sus registros y dado de qué hablar en el Mundial que se realiza en Madeira (Portugal).

El debut no pudo ser mejor. Desde el primer día se vaticinó que Colombia sería protagonista de las competencias en las piscinas del Funchal Olympic Swimming Pools Complex. Carlos Daniel Serrano, uno de los referentes del deporte paralímpico nacional, que viene de ganar dos medallas en el Mundial de Paranatación de Berlín, y ganó cuatro preseas en los Juegos Paralímpicos de Tokio el año pasado (una dorada, dos plateadas y dos de bronce), logró darle a nuestro país la primera medalla de oro el pasado lunes en los 200 m combinado SM7 con un tiempo 2:31.58.

Laura González, la reina de la paranatación colombiana

Moisés Fuentes y María Paula Barrera ganaron dos preseas de plata y Miguel Ángel Rincón obtuvo una de bronce. Sara Vargas —quien también viene de ganar medallas de plata y bronce en el Mundial de Berlín— y Sharit Yunque se quedaron con dos diplomas en la primera jornada.

¡Enfocados en el quinto día del Mundial!👌🏻💥🇨🇴



Luego de una cuarta jornada de alto nivel en el Campeonato Mundial de Madeira 🇵🇹, nuestra delegación nacional de Para natación está lista para darlo todo en las competencias del día #5. pic.twitter.com/8gu01gPOr3 — Comité Paralímpico Colombiano (@COLParalimpico) June 16, 2022

Sara Vargas obtuvo revancha el segundo día, cuando ganó una medalla de oro en la prueba de los 100 m libre, con un tiempo de 1:12.75, marca que además significó un récord de las Américas. “La verdad, me siento muy feliz, muy agradecida con Dios, con mi entrenador Stevens Ruiz, con mi equipo, con mi familia. La verdad, ahí se ve el resultado del esfuerzo, no solo el mio, sino el de todos”, dijo la paranadadora colombiana.

Luego fue Nelson Crispín, también medallista olímpico con cuatro preseas en Tokio 2020 (una de oro, dos de plata y una de bronce), quien logró quedarse con el segundo puesto de los 100 m libre, con un tiempo de 1:06.41.

Siga leyendo: Colombia anunció los convocados para pelear por un cupo al Mundial de baloncesto

El tercer día fue para enmarcar. El cuadro de la delegación nacional fue bañado en oro, pues los paradeportistas colombianos obtuvieron tres medallas doradas. El primero fue Serrano, quien ganó en la prueba de los 100 m pecho, al cronometrar 1:11.68, y dijo: “Me siento muy contento, muy feliz. Agradecido con Dios por tantas bendiciones en mi carrera deportiva. Es mi cuarta medalla como campeón del mundo en esta prueba. Estoy feliz por lo realizado”.

En los 200 m combinado, Nelson Crispín logró el primer lugar, con una marca de 2:41.16. “Es una prueba que tiene mucha exigencia. Lo dimos todo. Gracias a Dios se dio esta medalla de oro con récord de campeonato. Muy feliz por este resultado. Tras esto hay mucho sacrificio, mucha fuerza y muchas ganas”, dijo el santandereano.

¡Esto no para Colombia! 🇨🇴🥇🥇🥇



Increíble como nuestros imPARAbles se lucieron el día de hoy.



Felicito a Nelson Crispín, Laura González y Daniel Serrano por sus medallas oro. 👏🏻#madeira2022 #paraswimming #imparables



📸: World Para Swimming. pic.twitter.com/YjhMP2Jnbj — Julio César Avila (@juceavi12) June 15, 2022

Por último, en los 100 m mariposa, Laura González —quien en Tokio 2020 se convirtió en la primera medallista femenina de la paranatación en unos juegos paralímpicos— logró colgarse la presea dorada, tras registrar un tiempo de 1:21.68, cerrando literalmente con broche de oro la tercera jornada para Colombia. “Realmente, tenía muchas expectativas. Confiando en mi y confiando en Dios fue que se logró este resultado. Me siento feliz. Es algo que no puedo describir y no puedo creer aún. Me siento orgullosa de mí”, concluyó.

Ayer, Miguel Ángel Rincón, el único colombiano que estuvo en acción, quedó en el quinto de lugar en la prueba de los 200m Combinado, logrando un nuevo diploma para el país.

Íngrid Segura, triple medallista dorada en Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas

Faltando dos días de competencia, la delegación de Colombia en el Mundial de Paranatación se ubica en el quinto lugar de la general —liderada por Estados Unidos—, con nueve medallas: cinco de oro, tres de plata y dos de bronce, superando lo realizado en el Mundial de Londres 2019, cuando ocupó el noveno lugar.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador