Los nominados al Deportista del Año: ¿quién ganará en la categoría juvenil?

Queda menos de una semana para conocer al deportista que será reconocido como el mejor deportista juvenil de Colombia. La cuenta regresiva ya empezó para la gala más importante del deporte colombiano: el premio El Deportista del Año de El Espectador y Movistar.
En la categoría estelar, Deportista del Año de Mayores, 10 atletas excepcionales compiten por un galardón que ha marcado la historia del deporte nacional. Referentes que hoy compiten en el máximo nivel como Ángel Barajas, David Alonso y María Camila Osorio estuvieron presentes en lo más alto del podio en ediciones pasadas de este premio.
Los 10 nominados en la categoría juvenil
- Kollin Castro, patinadora de velocidad: no solo fue múltiple medallista dorada en los Juegos Panamericanos Asunción 2025, sino que también se destacó en el Mundial de la disciplina, disputado en Beidaihe (China).
- Tomás Restrepo, golfista: hizo historia al coronarse Campeón Mundial Junior en la Toyota Junior Golf World Cup en Japón. Fue la primera vez que un colombiano logra este reconocimiento.
- Camilo Vera, gimnasta artístico: cerró el 2025 con dos medallas de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística en Manila, Filipinas. También se destacó en el Sudamericano de Gimnasia Artística y los Panamericanos Junior de Asunción.
- Nicole Mancilla, futsalista: fue una pieza clave para Colombia en la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA en Filipinas. A principios de año la vallecaucana fue galardonada como la mejor jugadora joven del mundo.
- Nicolás Olivera, ciclista de pista: fue uno de los grandes protagonistas de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 al conseguir tres medallas de oro. Sus triunfos incluyeron las pruebas de keirin y velocidad lo consolidadn como una promesa en la pista.
- José Eber González, levantador de pesas: se alzó con la medalla de oro en su categoría en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Su triunfo le permitió obtener un cupo directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
- Sebastián Olivares, levantamiento de pesas: fue campeón absoluto del Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas. Logró un récord mundial en el envión en la categoría de 71 kg con un levantamiento de 191 kg, además de establecer un récord panamericano en el total.
- Sebastián Montoya, piloto de carreras de velocidad: se estrenó en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA. Durante la temporada, consiguió varios podios. Quedó subcampeón en Montmeló (España) y Silverstone (Reino Unido).
- Isabella Bedoya, nadadora: brilló en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 al ganar la medalla de oro en los 50 metros libre. Estableció un nuevo récord panamericano en la prueba.
- Luisa Agudelo, futbolista: La arquera fue fundamental en el título de la Liga BetPlay Femenina que conquistó el Deportivo Cali. También fue clave en el subcampeonato de las azucareras en la Copa Libertadores.
Nominados en las demás categorías
Junto a la categoría juvenil, que incluye a 10 nominados, el galardón también reconocerá a los mejores deportistas en las categorías Mayores y Paralímpicos, así como a los Entrenadores, Dirigentes y Equipos del año. El público podrá votar por sus favoritos a través de la plataforma de El Espectador.
Candidatos en la categoría de mayores
- Natalia Linares, atleta
- Sebastián Muñoz, golfista
- Gabriela Rueda, patinadora de velocidad
- María Fernanda Timms, patinadora de velocidad
- Juan Jacobo Mantilla, patinador de velocidad
- Luis Díaz, futbolista
- Mayra Ramírez, futbolista
- Valeria Arboleda, boxeadora
- Ángel Barajas, gimnasta artístico
- Jeison López, pesista
- Brayan Carreño, patinador artístico
- Stefany Cuadrado, ciclista de pista
Candidatos paralímpicos
- Angélica Bernal, tenista en silla de ruedas
- Angie Nicoll Mejía, paratleta
- José Gregorio Lemos, paratleta
- Karen Palomeque, paratleta
- Mayerli Buitrago Ariza, paratleta
- Francisco Sanclemente, paratleta
- Carlos Daniel Serrano, paranadador
- Nelson Crispín, paranadador
- Carolina Munevar, paraciclista
- Selección masculina de baloncesto en silla de ruedas.
Candidatos a Entrenador del año
- Elías del Valle, entrenador selección de patinaje
- Martín Suárez, entrenador de Natalia Linares
- Luis Arrieta, seleccionador nacional levantamiento de pesas
- César Torres, seleccionador sub-20 de fútbol
Candidatos a Dirigente del año
- Alberto Herrera Ayala - Fedepatín
- William Peña - Fedepesas
- Jorge Soto - FECNA
- Ramón Jesurún - Fedefútbol
Candidatos a Equipo del año
- Selección femenina de fútbol de mayores
- Selección femenina de baloncesto
- Selección de patinaje
- Selección sub- 20 masculina de fútbol
- Deportivo Cali Femenino
Fecha y lugar de la ceremonia del Deportista del Año 2025
La ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar tendrá lugar el 1° de diciembre en el edificio UCompensar de Bogotá.
El evento reunirá a los mejores deportistas del año, junto con entrenadores, dirigentes y leyendas del deporte colombiano, para reconocer los logros y el esfuerzo de la temporada.
