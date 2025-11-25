Los nominados al Deportista del Año: ¿quién ganará en la categoría juvenil?

Los 10 nominados al premio Deportista del Año en la categoría juvenil. Foto: Archivo Particular

Queda menos de una semana para conocer al deportista que será reconocido como el mejor deportista juvenil de Colombia. La cuenta regresiva ya empezó para la gala más importante del deporte colombiano: el premio El Deportista del Año de El Espectador y Movistar.

En la categoría estelar, Deportista del Año de Mayores, 10 atletas excepcionales compiten por un galardón que ha marcado la historia del deporte nacional. Referentes que hoy compiten en el máximo nivel como Ángel Barajas, David Alonso y María Camila Osorio estuvieron presentes en lo más alto del podio en ediciones pasadas de este premio.

Los 10 nominados en la categoría juvenil

Kollin Castro, patinadora de velocidad: no solo fue múltiple medallista dorada en los Juegos Panamericanos Asunción 2025, sino que también se destacó en el Mundial de la disciplina, disputado en Beidaihe (China). Tomás Restrepo, golfista: hizo historia al coronarse Campeón Mundial Junior en la Toyota Junior Golf World Cup en Japón. Fue la primera vez que un colombiano logra este reconocimiento. Camilo Vera, gimnasta artístico: cerró el 2025 con dos medallas de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística en Manila, Filipinas. También se destacó en el Sudamericano de Gimnasia Artística y los Panamericanos Junior de Asunción. Nicole Mancilla, futsalista: fue una pieza clave para Colombia en la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA en Filipinas. A principios de año la vallecaucana fue galardonada como la mejor jugadora joven del mundo. Nicolás Olivera, ciclista de pista: fue uno de los grandes protagonistas de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 al conseguir tres medallas de oro. Sus triunfos incluyeron las pruebas de keirin y velocidad lo consolidadn como una promesa en la pista. José Eber González, levantador de pesas: se alzó con la medalla de oro en su categoría en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Su triunfo le permitió obtener un cupo directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Sebastián Olivares, levantamiento de pesas: fue campeón absoluto del Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas. Logró un récord mundial en el envión en la categoría de 71 kg con un levantamiento de 191 kg, además de establecer un récord panamericano en el total. Sebastián Montoya, piloto de carreras de velocidad: se estrenó en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA. Durante la temporada, consiguió varios podios. Quedó subcampeón en Montmeló (España) y Silverstone (Reino Unido). Isabella Bedoya, nadadora: brilló en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 al ganar la medalla de oro en los 50 metros libre. Estableció un nuevo récord panamericano en la prueba. Luisa Agudelo, futbolista: La arquera fue fundamental en el título de la Liga BetPlay Femenina que conquistó el Deportivo Cali. También fue clave en el subcampeonato de las azucareras en la Copa Libertadores.

Nominados en las demás categorías

Junto a la categoría juvenil, que incluye a 10 nominados, el galardón también reconocerá a los mejores deportistas en las categorías Mayores y Paralímpicos, así como a los Entrenadores, Dirigentes y Equipos del año. El público podrá votar por sus favoritos a través de la plataforma de El Espectador.

Candidatos en la categoría de mayores

Natalia Linares, atleta Sebastián Muñoz, golfista Gabriela Rueda, patinadora de velocidad María Fernanda Timms, patinadora de velocidad Juan Jacobo Mantilla, patinador de velocidad Luis Díaz, futbolista Mayra Ramírez, futbolista Valeria Arboleda, boxeadora Ángel Barajas, gimnasta artístico Jeison López, pesista Brayan Carreño, patinador artístico Stefany Cuadrado, ciclista de pista

Candidatos paralímpicos

Angélica Bernal, tenista en silla de ruedas Angie Nicoll Mejía, paratleta José Gregorio Lemos, paratleta Karen Palomeque, paratleta Mayerli Buitrago Ariza, paratleta Francisco Sanclemente, paratleta Carlos Daniel Serrano, paranadador Nelson Crispín, paranadador Carolina Munevar, paraciclista Selección masculina de baloncesto en silla de ruedas.

Candidatos a Entrenador del año

Elías del Valle, entrenador selección de patinaje

Martín Suárez, entrenador de Natalia Linares

Luis Arrieta, seleccionador nacional levantamiento de pesas

César Torres, seleccionador sub-20 de fútbol

Candidatos a Dirigente del año

Alberto Herrera Ayala - Fedepatín

William Peña - Fedepesas

Jorge Soto - FECNA

Ramón Jesurún - Fedefútbol

Candidatos a Equipo del año

Selección femenina de fútbol de mayores

Selección femenina de baloncesto

Selección de patinaje

Selección sub- 20 masculina de fútbol

Deportivo Cali Femenino

Fecha y lugar de la ceremonia del Deportista del Año 2025

La ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar tendrá lugar el 1° de diciembre en el edificio UCompensar de Bogotá.

El evento reunirá a los mejores deportistas del año, junto con entrenadores, dirigentes y leyendas del deporte colombiano, para reconocer los logros y el esfuerzo de la temporada.

