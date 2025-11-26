Logo El Espectador
Los principios de los Nadal: el temperamento y la cabeza detrás de ‘Rafa’

Toni Nadal, tío y quien fue el entrenador del tenista español ganador de 22 Grand Slams, estuvo en Bogotá hablando de liderazgo y contó varias anécdotas de la carrera de uno de los grandes del deporte blanco.

Andrés Osorio Guillott
27 de noviembre de 2025 - 01:19 a. m.
Toni Nadal, en Bogotá.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

“Hizo mucho calor hoy”, le dijo Rafael Nadal a su tío, Toni Nadal, luego de perder un partido en el Abierto de Australia. “A lo mejor solamente hizo en la mitad de la cancha, porque del otro lado tu rival jugó muy bien”, le respondió quien en ese entonces también era su entrenador.

“Las excusas te dan sensación de alivio, pero no te ayudan a ganar”, dijo Toni Nadal tras contar una de las tantas anécdotas que compartió ayer en Bogotá. En su conferencia, el también director de la Rafa Nadal Academy, compartió los principios que promovió en el...

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com

