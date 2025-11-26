Los principios de los Nadal: el temperamento y la cabeza detrás de ‘Rafa’

Toni Nadal, en Bogotá. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

“Hizo mucho calor hoy”, le dijo Rafael Nadal a su tío, Toni Nadal, luego de perder un partido en el Abierto de Australia. “A lo mejor solamente hizo en la mitad de la cancha, porque del otro lado tu rival jugó muy bien”, le respondió quien en ese entonces también era su entrenador.

“Las excusas te dan sensación de alivio, pero no te ayudan a ganar”, dijo Toni Nadal tras contar una de las tantas anécdotas que compartió ayer en Bogotá. En su conferencia, el también director de la Rafa Nadal Academy, compartió los principios que promovió en el...