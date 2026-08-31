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Los sacrificios y la complicidad de la dinastía Montoya

Los pilotos colombianos Juan Pablo y Sebastián Montoya, que quieren volver a darle al país la oportunidad de competir en la Fórmula 1 y de que además esta llegue a nuestro territorio, hablaron para El Espectador sobre el equipo que conforman y la relación que tienen como familia y como mentor y discípulo.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
01 de septiembre de 2026 - 12:04 a. m.
Los pilotos colombianos Juan Pablo y Sebastián Montoya, que quieren volver a darle al país la oportunidad de competir en la Fórmula 1 y de que además esta llegue a nuestro territorio, hablaron para El Espectador sobre el equipo que conforman y la relación que tienen como familia y como mentor y discípulo.
Los pilotos colombianos Juan Pablo y Sebastián Montoya, que quieren volver a darle al país la oportunidad de competir en la Fórmula 1 y de que además esta llegue a nuestro territorio, hablaron para El Espectador sobre el equipo que conforman y la relación que tienen como familia y como mentor y discípulo.
Foto: Ojo Comunicaciones

Martín Caparrós dijo en su crónica “Bogotá, la ciudad rescatada”, que en el cielo de la ciudad “siempre hay alguna nube: sol y unas nubes, lluvia y todo nubes, tormenta y nubarrones, una luna y sus nubes, plateadas, grises, blancas, siempre alguna, nunca un cielo completamente despejado. Quizás eso explique todo, o casi todo”.

Ese viernes no fue la excepción. Fue una mañana de llovizna y muchas nubes. Y los vientos de la sabana estaban ese día tan fuertes como el mismo rugido de los motores de los BMW y el Mercedes que estaban dispuestos para...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com

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