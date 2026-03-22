Los secretos detrás del buen momento de Nicolás Echavarría en el PGA Tour

Nicolás Echavarría celebra en el hoyo 17 tras lograr el putt que lo acomodó como líder del Cognizant Classic, el certamen que se convirtió en su tercera victoria en el PGA Tour. Foto: Getty Images via AFP - MIKE EHRMANN

La diferencia entre mandar una pelota al agua o al green es cuestión de milímetros. Depurar ese arte para hacerlo entre 280 y 288 veces a lo largo de una semana y salir campeón es una tarea titánica que Nicolás Echavarría ha aprendido con el paso de los años. Hoy es el mejor golfista colombiano de la actualidad. Ocupa la posición 37 del ranking del PGA Tour y hace apenas unas semanas alcanzó el puesto 34, la mejor marca de su carrera. Esa cifra es el rastro visible de un proceso que se ha construido de golpe en golpe.

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