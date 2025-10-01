Logo El Espectador
Los tres pasos de Natalia Linares: su plan secreto para volverse campeona olímpica

Esta es la técnica revolucionaria que llevó a Natalia Linares a ser medallista mundial de atletismo. Su meta es el oro olímpico en 2028.

Fernando Camilo Garzón
01 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
Así fue el salto de Natalia Linares en el Estadio Nacional de Japón, en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025.
Así fue el salto de Natalia Linares en el Estadio Nacional de Japón, en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025.
Foto: Getty Images - Cameron Spencer

La algarabía del Estadio Nacional en Tokio no perturbó a Natalia Linares. Abstraída del bullicio en Japón, en pleno Mundial de Atletismo, la valduparense se concentró en la pista y el foso que tenía por delante. En la quietud, escuchó el eco de su respiración y siguió el compás de sus latidos. Fueron los últimos momentos de calma antes de agarrar carrera. Tomó impulso, velocidad y voló; uno, dos y tres pasos en el aire. Los sorprendió a todos antes de revolcarse entre la arena. Lo mismo cinco veces, pues en el quinto salto consiguió su mejor...

