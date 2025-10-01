Los tres pasos de Natalia Linares: su plan secreto para volverse campeona olímpica

Así fue el salto de Natalia Linares en el Estadio Nacional de Japón, en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025. Foto: Getty Images - Cameron Spencer

La algarabía del Estadio Nacional en Tokio no perturbó a Natalia Linares. Abstraída del bullicio en Japón, en pleno Mundial de Atletismo, la valduparense se concentró en la pista y el foso que tenía por delante. En la quietud, escuchó el eco de su respiración y siguió el compás de sus latidos. Fueron los últimos momentos de calma antes de agarrar carrera. Tomó impulso, velocidad y voló; uno, dos y tres pasos en el aire. Los sorprendió a todos antes de revolcarse entre la arena. Lo mismo cinco veces, pues en el quinto salto consiguió su mejor...