Mafia y póker clandestino: la red de apuestas que crece en Estados Unidos

El escándalo creciente sacude al mundo deportivo y ha expuesto profundas fallas en la protección de la integridad del juego.

Fernando Camilo Garzón
23 de noviembre de 2025 - 03:17 p. m.
La audiencia del FBI en la que se informó de la apertura de la investigación federal.
Foto: Agencia EFE

En el arranque de la temporada de la NBA, y todavía con la resaca de la espectacular definición de la Serie Mundial, otro tema ha capturado por completo la atención del deporte estadounidense: la irrupción desbordada de las apuestas deportivas y su impacto directo en la integridad competitiva. El escándalo explotó en los primeros días de la Liga de baloncesto, pero su onda expansiva no ha parado. Las investigaciones del FBI revelaron redes de corrupción que mezclaban apuestas ilegales, amaños, mafia y póker clandestino, en una trama que...

