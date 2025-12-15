Marcelo Rozo y el legado de los demás colombianos que lograron su tarjeta en el PGA Tour

Marcelo Rozo se convirtió en el sexto colombiano en obtener su tarjeta en el PGA Tour. Foto: Getty Images via AFP - MIKE EHRMANN

La historia de los colombianos en el PGA Tour suma un nuevo capítulo con la clasificación de Marcelo Rozo, quien a sus 36 años se convirtió en el sexto golfista del país en obtener una tarjeta para competir en la principal gira del golf mundial.

El bogotano aseguró su lugar tras una actuación sólida en la fase final del Q-School del Korn Ferry Tour, donde finalizó segundo. “Creo que hice un gran trabajo. Estoy sin palabras ahorita, pero hay mucha gente con la que estoy agradecido y que siempre estuvieron a mi lado”, comentó tras...