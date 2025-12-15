Logo El Espectador
Marcelo Rozo y el legado de los demás colombianos que lograron su tarjeta en el PGA Tour

El bogotano brilló este fin de semana en el Q-School y se ganó un lugar en la máxima categoría del golf.

15 de diciembre de 2025 - 06:58 p. m.
Marcelo Rozo se convirtió en el sexto colombiano en obtener su tarjeta en el PGA Tour.
Marcelo Rozo se convirtió en el sexto colombiano en obtener su tarjeta en el PGA Tour.
Foto: Getty Images via AFP - MIKE EHRMANN

La historia de los colombianos en el PGA Tour suma un nuevo capítulo con la clasificación de Marcelo Rozo, quien a sus 36 años se convirtió en el sexto golfista del país en obtener una tarjeta para competir en la principal gira del golf mundial.

El bogotano aseguró su lugar tras una actuación sólida en la fase final del Q-School del Korn Ferry Tour, donde finalizó segundo. “Creo que hice un gran trabajo. Estoy sin palabras ahorita, pero hay mucha gente con la que estoy agradecido y que siempre estuvieron a mi lado”, comentó tras...

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

