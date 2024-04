Habló la mujer que fue pateada por un luchador en pleno ring: esto dijo

En plena pelea de la MMA HFC, Ali Heibati pateó a la ‘ring girl’ Maria Andrianova. Foto: Redes sociales

La suspensión de por vida del luchador iraní Ali Heibati sigue generando controversia. El hombre, que compite en una organización similar a la UFC, pero en Rusia, golpeó con una patada a Maria Andrianova, la ring girl, mientras salía del ring.

Se dice que el iraní se sintió ofendido por las prendas que lucía la ring girl y decidió golpearla por ello. Sin embargo, esto le resultó costoso. No solo por la suspensión de por vida de MMA HFC en Rusia, sino también por la pelea que se llevó después de varios seguidores rusos que no estaban satisfechos con la situación.

Después de unos días de lo sucedido, Maria Andrianova ha concedido una entrevista extensa en Sport24 en la que detalla todo lo sucedido.

🔴 | Ali Heibati, un luchador iraní, atacó a una mujer con una patada en el ring en Rusia debido a su vestimenta: le dieron paliza grupal y fue expulsado de por vida. pic.twitter.com/1uIYKKYICK — AN24 (@InfoAN24) April 22, 2024

“Estaba en estado de shock, no me lo esperaba. Estaba histérica, sollozando. Hice mi trabajo: suave, bonita y positiva, salí y saqué un cartel. Fue ofensivo que en el momento en que empezaba a salir del ring, le di la espalda a Ali, y él se acercó y me dio una patada. Después, Heibati empezó a insultar, pero no recuerdo qué decía exactamente. Me quedé estupefacta por lo sucedido, me di la vuelta y fui hacia él”, dijo Andrianova.

“No sé qué quería hacer, pero pensé que quería devolverle el golpe con el cartel. Entonces el árbitro nos apartó para que no pasara nada más. Si no, le habría devuelto el golpe con la pancarta. Tenía miedo de hacerlo porque podría haberme devuelto el golpe. Quizá las cosas podrían haber acabado mucho peor”, agregó.

Aunque Maria Adrianova optó por no denunciar la agresión del luchador iraní, se destaca que Heibati ha cometido este tipo de acciones en el pasado.

“No me corresponde a mí juzgarlo, pero no es la primera vez que este luchador se encuentra en situaciones conflictivas. Heibati es muy agresivo y no sabes qué esperar de un hombre así. La liga ha tomado esa decisión. Hoy ha pateado a una chica, y mañana puede matarla”, sentenció.

