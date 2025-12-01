María Angélica Bernal, la mejor deportista paralímpica del año: así fue su hazaña en Wimbledon

Tenista, una de las grandes referentes del tenis en silla de ruedas en Colombia y el mundo Foto: Mauricio Alvarado Lozada

María Angélica Bernal vivió el año más importante de su carrera. Lo demostró con resultados, con una presencia competitiva que la consolidó en la élite del tenis en silla de ruedas y, sobre todo, con una actuación en Londres que quedó marcada en el calendario deportivo del país.

Esa mezcla de logros, consistencia y trascendencia la convirtió en la atleta paralímpica del 2025 en los premios El Deportista del Año de El Espectador y Movistar, un reconocimiento que no solo celebra su rendimiento, sino la manera en que ha logrado ampliar los límites del deporte paralímpico colombiano.

Su temporada tomó otra dimensión en Londres. En Wimbledon compitió, se mezcló con las grandes figuras del circuito y sintió que pertenecía a ese escenario. Lo confirmó en primera ronda, cuando en pleno 5-5 del segundo set escuchó un “vamos, Mari” desde la tribuna. Era Fabiola Zuluaga, un gesto de una mujer histórica del deporte nacional que la impulsó a cerrar el partido con firmeza.

El camino hacia la final había empezado semanas atrás. Bernal pasó por una preparación específica en Barcelona y luego por dos torneos en Reino Unido, donde obtuvo un triunfo clave: venció por primera vez a Diede de Groot, exnúmero uno del mundo. Además, debutó en dobles con Ksenia Chasteau y alcanzaron semifinales, una señal de que la dupla funcionaba.

Ya en Wimbledon, esa química fue determinante. En primera ronda superaron a las rivales que las habían derrotado semanas antes; en semifinales dejaron atrás a una dupla encabezada por una exnúmero uno en sencillos, jugando sin miedo y administrando la ansiedad en los puntos decisivos.

La final se definió ante una pareja china intratable. El título no llegó, pero su actuación sí: una campaña sólida, simbólica y determinante para explicar por qué Bernal cerró el año como la mejor deportista paralímpica de 2025.

Y mientras el calendario avanzaba entre viajes y canchas, Bernal siguió impulsando otro proyecto que la identifica tanto como sus triunfos: Semillas sin Barrera, la escuela desde la que promueve el acceso al tenis para niños con discapacidad. Allí encuentra el mismo motor que ha guiado su carrera: la convicción de que el deporte cambia realidades.

Hoy, mientras inicia su preparación para el Australian Open a inicios de 2026, su nombre queda inscrito en un lugar especial: el de una deportista que no solo ganó partidos, sino que amplió horizontes. Porque su año no se explica solo en finales, rankings o títulos, sino en lo que significó para un país que la vio convertir una silla de ruedas en impulso, y una final en Wimbledon en un símbolo de lo que aún está por venir.

