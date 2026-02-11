Logo El Espectador
María Camila Osorio cayó en Doha, pero aseguró un salto en el ranking WTA

La tenista colombiana, quien cayó ante Jelena Ostapenko en dos sets, escalará 17 puestos en el escalafón mundial.

Daniel Bello
11 de febrero de 2026 - 08:13 p. m.
La tenista nortesantandereana Camila Osorio es una de las figuras del tenis nacional.
Foto: EFE - Francisco Guasco
María Camila Osorio quedó eliminada este miércoles del WTA 1000 de Doha tras caer ante la letona Jelena Ostapenko, número 24 del ranking mundial, en dos sets con parciales de 6-3 y 6-1. La colombiana no logró sostener el ritmo ante una rival sólida y efectiva en los momentos clave.

El compromiso se resolvió después de una hora y nueve minutos de juego en Catar. El primer parcial se definió en 37 minutos, con mayor resistencia de la cucuteña, mientras que el segundo, de 32 minutos, mostró a una Ostapenko más dominante.

“Primera vez por aquí y llegamos a octavos. Hoy no me dio más el cuerpo, debo seguir trabajando. Estoy cansada después de 10 partidos pero que lindo se siente escribir esto después de tanto. Poco a poco, enfocada en mi proceso y seguir mejorando”, comentó tras el partido.

Para Osorio significó el final de una racha de nueve victorias consecutivas. Pese a la derrota, su rendimiento en la gira reciente le permitirá escalar posiciones en el ranking. La colombiana pasará del puesto 80 al 63, un salto importante que respalda su momento competitivo.

La nortesantandereana venía de conquistar el WTA 125 de Manila, en Filipinas, resultado que impulsó su confianza. En Doha también dejó en el camino a rivales mejor ubicadas en el escalafón, como la británica Emma Raducanu (25) y la checa Kateřina Siniaková (44).

Su destacado recorrido concluyó este miércoles frente a Ostapenko, quien se mostró firme con el servicio al registrar cuatro aces, contra uno de la colombiana. Además, la letona capitalizó seis de las ocho oportunidades de quiebre que generó, una diferencia que marcó el rumbo del partido.

Osorio volverá a escena en las próximas semanas, cuando dispute el WTA 500 de Mérida, en México. En la edición anterior de este certamen, la también colombiana Emiliana Arango alcanzó la final, instancia en la que fue superada por la española Emma Navarro.

La antioqueña Arango se mantendrá, por ahora, como la mejor colombiana en el ranking de la WTA. Actualmente ocupa el puesto 46, aunque descenderá al 58 el próximo lunes, movimiento que podría reconfigurar la lucha interna por el liderato nacional en el circuito femenino.

