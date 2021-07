María Camila Osorio: “Competir por Colombia en los Olímpicos me parece lo máximo”

María Camila Osorio sigue despuntando en su carrera. Este año la cucuteña ha tenido un ascenso sin escalas debutando con buenas presentaciones en los Grand Slams de Roland Garros y Wimbledon, y metiéndose en el top 100 del escalafón mundial de la WTA.

Osorio, que ya está en la posición número 80 de esa clasificación mundial, se aseguró también este martes participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Con el cupo de la tenista, Colombia alcanzó 71 clasificados para las justas que empezarán en 10 días.

En la antesala de su participación en los Olímpicos, María Camila Osorio atendió en rueda de prensa a los medios de comunicación.

Lea: ¡María Camila Osorio también va! En total serán 71 colombianos en Tokio 2021

¿Cómo la tomó la noticia de que va a participar en los Olímpicos?

Era un sueño, era algo que deseaba con todas mis fuerzas. Me tomó de sorpresa. Hace tres días creía que ya no iba a ir y esta mañana cuando me llamaron a darme la noticia quedé muy feliz. Estoy muy ilusionada con esta posibilidad que me dieron de poder participar y espero hacerlo lo mejor posible.

¿Cuáles son sus objetivos en Tokio?

Voy con toda la ilusión. Para mí, no obstante, lo primero siempre será disfrutar. Espero ganar partidos, pero quiero disfrutar mi primera experiencia en unos Olímpicos. Daré lo mejor y competiré. No sé que pueda pasar, pero ya estando allá espero dar lo mejor de mi.

¿Hay posibilidad de jugar dobles mixtos con Cabal o con Farah?

Sería super chévere jugar con alguno de los muchachos en esa modalidad. La última vez que lo hice fue en Suramericanos con Santiago Giraldo. Vamos a esperar a ver qué pasa.

¿Se han retirado de los Olímpicos muchos y muchas grandes? ¿Cómo ve estas situaciones?

Creo que son circunstancias distintas. Los que se están bajando de los Olímpicos están consagrados. Yo apenas estoy empezando. Cuando se dio la posibilidad decidí ir porque creo que será muy bueno para mi y para mi carrera. Me servirá para ganar más experiencia. Siento que será como estar en otro Grand Slam. Competir por Colombia en los Olímpicos me parece lo máximo. Eso para mi es muy importante. Es un sueño hecho realidad, representar a mi país en unas olimpiadas.

¿Cómo ve la evolución de su temporada y cómo ve las canchas de superficie dura que encontrará en Tokio?

Siento que mi temporada ha sido muy buena. Hemos logrado buenos resultados. Ahora, otra vez tenemos que cambiar de superficie y acostumbrarnos. En Tokio estaremos con canchas mucho más rápidas, pero tenemos que adaptarnos. En pocos días, además, tenemos que planificar el viaje a Asía y otra cantidad de cambios. Será una buena prueba para sumar partidos y prepararnos ante los nuevos torneos en pista rápida que tendremos de cara al US Open.

¿Cómo llega físicamente?

Me siento mejor de la molestia que he tenido los últimos veces en mi pierna, en el cuádriceps. Antes de Wimbledon me hicieron una revisión y tenía una distención, una pequeña ruptura. Antes del torneo me tocó parar y después, en medio de la competencia, siguió el dolor. En mi último partido se me acumularon varias molestias porque la posición que adopté, para proteger la pierna, me hizo afectar la espalda.

Más: Oficial: Roger Federer se perderá los Olímpicos por lesión

Tenemos que ver cómo evoluciono porque se viene una seguidilla de torneos muy importantes. Me siento recuperada y lista para lo que sigue.

¿Qué está trabajando de cara a las próximas competencias?

De todo. Sin embargo, me estoy enfocando en mejorar mi saque para ser más constante y también en ser más agresiva con mis tiros.

Esta temporada ha sido como un sueño ¿Qué espera de cara al futuro?

Espero muchas cosas y espero cumplir muchos sueños más. Soñé con estar en los Grand Slams, con entrar en el Top 100 y también con participar en los Olímpicos. Las tres cosas ya las logré.

Los sueños no paran y todavía tengo muchos más. Ya no quiero solo participar en los Grand Slams, quiero ganarlos y ser la mejor del mundo. Son sueños a largo plazo, pero espero cumplirlos. La carrera es larga y lo más importante es seguir trabajando mi preparación mental.

¿Cómo se prepara mentalmente?

No es solo lo que pasa dentro de la cancha sino también fuera de ella. Siempre estoy enfocándome en lo que quiero y en lo que deseo. Y no solo es pensarlo, también es trabajar por ello. Es un esfuerzo constante, no es de un solo día, tiene que hacerse todo el tiempo.

¿En que la ha cambiado esta temporada?

Yo creo que en nada. Sigo igualitica. Yo creo que estoy igual con las mismas ganas y con la misma ilusión. Es chévere porque me lo preguntan mucho y yo me siento igual, pero con un ranking más alto. Ahora tengo más ganas para seguir igual y para romper mis metas.

¿Sueña con la medalla de oro?

Sí, lo sueño. No voy a competir, voy a ganar. Sin embargo, hay que esperar e ir bola a bola y partido a partido. Ahí ya miraremos cómo se dan las cosas. No me preocupa o me obsesiona llegar a determinada ronda. Solo quiero disfrutar y trabajar por competir.

Mire: María Camila Osorio: “Estoy aprendiendo a utilizar todas mis cualidades”

¿Qué es lo que más le emociona de los Olímpicos?

Estuve mucho tiempo sin competir por Colombia y eso es lo que más me emociona. Estoy muy expectante. Entregaré todo por mi país. Tengo muchas ganas de ponerme la camiseta y luchar por Colombia como una guerrera.