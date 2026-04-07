María José Marín, campeona en Augusta: “Nunca imaginé que la gente reaccionara así”

María José Marín, golfista colombiana. Foto: Fede

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María José Marín atendió este martes a los medios de comunicación tras consagrarse el pasado fin de semana como campeona del Augusta Women’s Amateur Championship. La golfista colombiana se convirtió en la primera representante del país en ganar este torneo y cerró una actuación destacada en uno de los escenarios más importantes del golf mundial.

Luego de su participación en Augusta, Marín regresó a la Universidad de Arkansas, donde continúa su proceso deportivo y académico. La vallecaucana compartió con figuras como Rory McIlroy, actual campeón del Masters, y con el colombiano Nicolás Echavarría, luego de levantar el trofeo.

El triunfo también reactivó las versiones sobre un eventual salto al profesionalismo, tema que dejó de ser una posibilidad lejana y empieza a tomar forma como un plan estructurado. Marín señaló que su intención es terminar su etapa universitaria antes de dar ese paso, por lo que el proyecto se perfila como un objetivo de mediano y largo plazo.

¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza en el green del hoyo 18, sabiendo que venías con una diferencia holgada?

Cuando iba caminando desde el hoyo 18 hasta el green del 18, bastantes emociones se me cruzaron por la cabeza. La verdad es como un sentimiento que no se puede describir. Es nostalgia, felicidad, satisfacción y, más que todo, nostalgia por lo que viví el año pasado en el mismo torneo. No tuve la oportunidad de jugar esa última ronda en Augusta ni de poder vivir esa experiencia tan bonita que es jugar en ese campo. Así que sí, sentí como esa nostalgia de decir: wow, lo logré, lo hice. Satisfacción por todo mi trabajo, porque sí que estaba dando sus frutos. Este es un resultado que, si no es el más importante que he tenido en mi carrera, es uno de los más importantes.

¿Cuál fue la importancia de todo el proceso de la División Junior de la Federación para lo que hoy está viviendo Majo Marín?

En cuanto a la División Junior y a la Federación, tuve la oportunidad de jugar bastantes torneos cuando estaba chiquita. También de representar a Colombia en Sudamericanos y en campeonatos mundiales. Todo fue parte vital de mi proceso, porque me dio la entrada a un nivel más competitivo de golf.

Sobre todo lo que digo siempre del Mundial. La oportunidad de competir en el Mundial de Japón creo que fue como un abrebocas a lo que iba a ser toda esta experiencia universitaria y de competir a un nivel más elevado.

Quiero preguntarte sobre el salto al profesionalismo. ¿Cómo ves eso? ¿Es un objetivo a corto o a largo plazo?

El salto al profesionalismo es algo que ha estado tocando mi puerta desde el año pasado bastante. Siento que es una meta ni a corto ni a largo plazo, sino más bien a mediano. Todavía me queda un año de universidad, aproximadamente un año y medio. Quiero terminar mi carrera, de formarme como persona y como golfista. Me graduaré con 20 años y al siguiente cumplo 21, así que siento que todavía estoy un poquito joven.

Pero sí, es bueno disfrutar ese proceso, aprender lo más que pueda y cuando termine la universidad siento que sí daría ese paso.

¿Qué tan fácil o difícil es volver a la normalidad después de lograr lo que lograste?

Siento que volver a la normalidad puede llegar a ser un poquito difícil, porque después de tener una semana con tantas emociones, que de la nada se acabe, se siente como que falta algo.

Toda esa semana fue un sueño total: poder tener a mi familia, poder vivir todo lo que representó ese momento. Y que de la nada ya no lo tenga, pues cuesta un poco. Pero también hace parte de asimilar todo, dejarlo como un gran y muy bonito recuerdo y usarlo para otros torneos como motivación.

Estuviste compartiendo con Rory McIlroy, el actual dueño de la chaqueta verde. ¿Qué nos puedes contar de ese momento?

En cuanto a lo que viví con Rory, nunca pensé que lo iba a llegar a conocer. Para mí Rory es uno de mis jugadores favoritos. Más aún con lo que pasó con él el año pasado en el mismo sitio, cuando completó su Career Grand Slam. Fue una inspiración para todos los golfistas.

El poder hablar con él fue increíble. Me sentí muy nerviosa porque es un gran jugador. Me habían dicho que era una gran persona, pero todavía no tenía el gusto de conocerlo. Me dijo que me vio jugar ese último día, que estaba muy impresionado con mi juego. Que debía estar muy orgullosa por lo que acababa de lograr y que ahora era parte de Augusta National y que lo disfrutara muchísimo.

¿Qué significa para ti ser la primera mujer colombiana y latina en ser campeona en Augusta?

Para mí ser la primera mujer colombiana y latina en ganar en Augusta National es un sentimiento que no se puede describir. Representar a Colombia y a toda Latinoamérica siempre va a ser un honor. Lo hago desde que estoy chiquita. Poner la bandera de Colombia en alto y mostrarle al mundo que el nivel del golf en Colombia está creciendo cada vez más es increíble. La verdad no sé cómo describirlo. Es una alegría inmensa.

¿Sientes que con este triunfo ha cambiado la forma en que ven a Colombia en el golf? ¿Has recibido mensajes de jugadoras que admirabas?

Siento que este título no cambia las cosas, sino que puede inspirar a mucha gente en Colombia, sobre todo a muchos niños. Uno de mis mayores objetivos con el golf es inspirar a las generaciones que vienen atrás a que se involucren más con el deporte, a que sueñen en grande y jueguen más golf.

En cuanto a mis referentes, he recibido mensajes de jugadoras actuales del LPGA, entre ellas María Fassi y Gaby López, que también estuvieron en mi universidad. Me dijeron que estaban muy orgullosas de mí y que fue muy bonito verme jugar en Augusta el último día.

Sentí muy especial el mensaje de María, porque ella estuvo en la primera edición del torneo y fue subcampeona. Ese primer año dejó marcado el torneo como uno de los mejores a nivel amateur en Estados Unidos.

¿Cómo nació tu amor por el golf, teniendo en cuenta que entrenaste en el Club Farallones de Cali?

Mi amor por el deporte comenzó cuando tenía tres años y medio. Justo como dices, fue en el Club Farallones donde comenzó toda esta locura. Mi papá fue representante del club y jugó por Colombia a nivel amateur. Él fue quien me inculcó todo este proceso.

¿Qué viene para Majo en este 2026?

En cuanto al calendario de 2026, gracias a mi victoria en Augusta tengo cupos para tres Majors del PGA femenino: el Chevron Championship en Texas, el Evian Championship en Francia y el British Open en Inglaterra. También tengo cupo para el US Women’s Open, que se jugará en junio en San Diego. Además de eso, otros torneos del ciclo olímpico. Y luego veremos qué otros torneos se suman este año.

¿Es un sueño para ti llegar a representar a Colombia en unos Juegos Olímpicos?

Sí, portar los colores de Colombia en los Juegos Olímpicos siempre ha sido un sueño. Solo pensar en llegar allá y escuchar el himno nacional me hace llorar. Es algo que he hablado mucho con mis papás. Todavía falta camino, pero es definitivamente un objetivo que tengo y espero lograr en 2028.

¿Has hablado con el golfista colombiano Nicolás Echavarría?

Con Nico tuve la oportunidad de compartir en Augusta. Fue increíble saber que también hay un colombiano en el Masters. Él pone el nombre de Colombia en alto, y lo que estamos logrando los dos es de otro nivel.

¿En algún momento ya te diste cuenta de lo que significa este título y del impacto que generó?

Al principio no me di cuenta. Con el paso de los días he ido entendiendo el impacto que generó fuera del campo de golf. Nunca imaginé que la gente reaccionara así. Para mí es el título del que más orgullosa estoy. Y cuando la gente me escribe diciendo que me vio en televisión, que está orgullosa de mí, voy cayendo en cuenta de lo que esto significa y de lo que puede representar para mi futuro.

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