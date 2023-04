María José Marín, decimocuarta en el Augusta National Women’s Amateur

La golfista caleña María José Marín finalizó en el puesto 14 del Augusta National Women’s Amateur. Foto: Augusta National Women’s Amateur

La golfista colombiana María José Marín firmó este sábado el mejor resultado de la historia para una latinoamericana en el Augusta National Women’s Amateur, evento que se disputó en el emblemático Augusta National Golf Club, ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos, y que fue ganado por la local Rose Zhang.

Lea también: Ángel Barajas, campeón mundial de gimnasia

La caleña de 16 años, que participó por primera vez en este certamen e hizo historia tras convertirse en la primera golfista suramericana que logra superar el corte del mismo, finalizó en el puesto 14 de la competencia tras firmar una tarjeta de 76 golpes en la jornada final, para un total de +3 a lo largo de los tres días de competencia.

Gran actuación de María José Marín🇨🇴 en el Augusta National Women's Amateur. La subcampeona del @WalaGolf finalizó en el puesto 14 en un field que contó con las mejores jugadoras aficionadas del mundo🏌️‍♀️



Vamos Majo!👏



Felicitaciones Rose Zhang🇺🇸 por la victoria en el #ANWAgolf pic.twitter.com/1WkBinBWQH — WALAGolf (@WalaGolf) April 1, 2023

“Esta fue una experiencia maravillosa. Poder competir en esta edición del ANWA. Llegar acá fue todo un reto y competir con las mejores aficionadas del mundo fue un reto aún mayor, teniendo en cuenta que fue en el campo de Augusta National Women’s Amateur, que las condiciones del campo no estuvieron nada sencillas, pero se sintió demasiado bien estar acá, donde siempre lo había soñado”, aseguró María José.

Mire: María José Marín: los pequeños pasos de gigante

“Me siento muy bien cuando la gente me ve jugar, yo solo tengo que jugar mi golf y no tengo que fijarme en lo que hay alrededor mío, así que me siento muy cómoda jugando con el público y a este nivel”, agregó.

🎙️Las sensaciones de María José Marín 🇨🇴 (@majomarinn) tras lograr un gran resultado luego de las primeras dos rondas del @anwagolf que le dieron el pasaje directo a la vuelta final en Augusta National Golf Club ⛳️#ANWAgolf @RandA@ANNIKA_Fdn@WalaGolf pic.twitter.com/wxMNgJV10i — GolfMagazine Media (@gmmgmedia) March 30, 2023

En agosto de 2023, María José Marín partirá hacia la Universidad de Arkansas, donde iniciará su carrera de contaduría, sin embargo, se seguirá preparando para los próximos retos que tiene en su agenda, entre ellos el US Girls Junior y algunos otros eventos que irán apareciendo para la mejor jugadora aficionada de América Latina.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador