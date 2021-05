La colombiana Mariana Pajón, bicampeona olímpica de BMX, afirmó este viernes que aplazar los Juegos de Tokio 2020 significó un “respiro” en su preparación tras reconocer que “no iba a llegar al cien por ciento físicamente” a las justas.

"Para los Juegos Olímpicos yo no iba a llegar al cien por ciento físicamente, eso era una realidad. No iba a llegar a medias, pero sí con algunos peldaños faltantes para llegar en un nivel competitivo como quiero siempre", expresó Pajón en conferencia de prensa virtual.La colombiana manifestó que los deportistas "no hubiéramos querido que se aplazara" la cita en Tokio al estar ya enfocados en ese objetivo, aunque para ella esa decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) le concedió tiempo para "reorganizar" su proceso.Pese a admitir que "mentalmente estaba lista" y que "tenía mucho por trabajar" en lo físico, Pajón aseguró que tenía toda la disposición de defender su título olímpico y tenía a Tokio "completamente en la mira".

Con la disposición posponer los Olímpicos a 2021 por la pandemia del coronavirus, Pajón proyecta rematar con una buena clasificación dentro de un proceso con “más calma y paciencia”.

“Venía de una lesión y volví muy pronto a la pista por el afán de clasificar a los Olímpicos”, confesó la deportista, comprometida con tener un proceso “mucho más completo” y sin saltarse etapas de recuperación.

Durante el confinamiento que cumple en su natal Medellín, donde adecuó un gimnasio en casa y pule su técnica de salida y reacción en un partidor personal, la bicampeona olímpica dijo estar dedicada a corregir falencias y a mejorar en aspectos que, por el afán de regresar, dejó de lado.

Pajón recordó que viene de unos procesos complejos por una mononucleosis (enfermedad infecciosa-viral) y la lesión de rodilla (ruptura total del ligamento cruzado anterior) que la alejó por nueve meses de las pistas."Las lesiones y enfermedades han hecho que me tenga que esforzar el triple", comentó.

Durante más de dos meses de encierro, la campeona olímpica ha realizado entrenamientos “más fuerte que antes”, reflejados en récords en el rodillo y en los watts de potencia."Ha subido mi potencia y la masa muscular", acotó la colombiana, quien se mostró fortalecida en este ciclo atípico: “La mente puede con todo. Así no tenga una pista, me la invento o la imagino”.

Pajón, que lanzó un programa de entrenamiento virtual con su empresa de acondicionamiento físico PowerClub, no ocultó su temor a un contagio, en contraste con sus ganas de regresar a los entrenamientos al aire libre y a la competencia."A mí me da susto incluso hacer (ciclismo de) ruta, salir al supermercado con todos esos protocolos", expresó la deportista, y agregó que en este momento su prioridad “más que una medalla de oro, es cuidar a mi familia y ser responsable con los que están alrededor mío”.

Con la nostalgia de recordar que si el deporte hubiera seguido su curso normal debería estar en el Campeonato Mundial de BMX UCI en Houston (EE.UU.), la colombiana confesó que no puede visualizar cómo se desarrollarán las competencias bajo las nuevas condiciones por el virus."Es complejo imaginarlo. El BMX es de contacto; estamos a centímetros en un partidor, tocamos una pantalla para escoger el carril de salida", dijo.

Entre esas sensaciones, Pajón señaló que ha sido “muy intensa” en su diálogo con el Gobierno colombiano para que le permitan al seleccionado colombiano regresar a los entrenamientos."Queremos volver a la pista y volver a entrenar. Los escenarios a nivel mundial se están abriendo", declaró la piloto.

También instó a las autoridades a “tomar ejemplo” de lo que está haciendo el mundo, y permitir trabajos individuales, en especial a los están en proceso olímpico. “Tenemos que salir a competir”, remarcó Pajón.

“Estamos un poco atrasados en el tema”, dijo la bicampeona olímpica, quien detalló que su esposo, el francés Vincent Pelluard, aprovechando su cercanía con la federación de su país, está cooperando para desarrollar con base en la experiencia europea los protocolos.

“Hay que hacerlo de manera responsable y con menos riesgos”, enunció Pajón, algo “preocupada” porque el BMX no entró en el listado de 17 deportes de alto rendimiento que reactivarán el 1 de junio los entrenamientos de campo.