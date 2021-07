Mariana Pajón: “Pasé de ganar medallas olímpicas a aprender a caminar de nuevo”

El 6 de mayo pasado su cuerpo dijo “basta”. Durante la semifinal de la Copa del Mundo en Papendal, Holanda, la doble medallista olímpica se fue al suelo, tras un encontronazo con otra corredora. La resonancia evidenció el tipo y la gravedad de la lesión: rotura total del ligamento cruzado anterior y una rotura parcial del colateral medial, ambos de la pierna izquierda. También tuvo pequeñas fracturas en la tibia.

Nueve meses después se levantó con un nuevo reto al frente: volver a ganar una medalla, esta vez en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y lo consiguió: con un saldo de dos oros y una plata es la primera deportista colombiana en conquistar tres metales olímpicos.

Así fue la recuperación de Mariana Pajón

“Fue un proceso lento y doloroso. No te deja dormir. Fue frustrante porque pasé de ganar una medalla olímpica a aprender a caminar de nuevo. Cuatro meses después de la cirugía me dije: “Ya pude volver a caminar, ahora debo poder pedalear”. Me perdí muchas competencias. Entonces el reto principal es volver a tener esa potencia que siempre tuve en las carreras” le dijo Pajón a este diario hace un par de años.

Y se inspiró en uno de sus compatriotas: Radamel Falcao. “Recaes mucho. Porque ni el dolor ni el temor te dejan dormir, por eso hay que trabajar el doble. Pero la misma mente te cura. Es más, cuando supe el tipo de lesión que tenía pensé mucho en Falcao. Por eso lo que le ocurrió a él me motivó. Me puse a ver varios videos de cómo fue su recuperación. Él fue un ejemplo para mí, como yo espero serlo ahora para alguien que pase por algo como esto. Pero si hubo algo que me haya quedado muy presente es que la mente lo cura todo”.

También se repuso de una mononucleosis, un virus que aqueja con mucha vehemencia a los ciclistas, uno de ellos Esteban Chaves, quien tardó dos años en recuperar su nivel.

Luchando contra todo y contra todos, Mariana Pajón se volvió a subir en un podio olímpico.