Mariana y Justify, binomio cuadrado perfecto

Mariana Atehortúa y Justify compitiendo en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Foto: Queca Franco

Mariana Atehortúa sentía mucho miedo al ver un caballo. Mientras su padre Santiago se adentraba en las tupidas e inconfundibles montañas de Antioquia para hacer caminatas con sus amigos, ella se preguntaba qué era eso tan maravilloso que pasaba al lomo de un equino hasta que lo descubrió con Justify. Más que su binomio en las competencias ecuestres, es su amor a primera vista. “Binomio” es la manera en que se denomina la pareja conformada por un jinete y un caballo en este deporte.

“Nunca tuve la posibilidad de comprar un caballo y entrar a...