Martín Aldas, el hombre récord bogotano que conquistó las siete grandes maratones

A los 25 años, este atleta le ganó una carrera al calendario, al cuerpo y a la estadística. Por hacer la tarea en Tokio, Boston, Londres, Sídney, Berlín, Chicago y Nueva York quedó grabado en la historia.

Daniel Bello
31 de diciembre de 2025 - 12:00 p. m.
El atleta y creador de contenido bogotano Martín Aldas.
Foto: Archivo Particular

Martín Aldas sabía que el reloj no se iba a detener y que, a diferencia del paso de los minutos, él sí podía ajustar su ritmo. Se encontraba en los últimos kilómetros de la Maratón de Nueva York. Era el séptimo recorrido de 42 kilómetros que hacía en el año, y todos por debajo de las tres horas. Sin embargo, el cronómetro estaba al límite.

El atleta bogotano, quien no es profesional ni de alto rendimiento, tenía la cabeza llena de pensamientos y la presión de todo un año trabajando por un objetivo. Al final, tras 2:58 minutos, completó la...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

