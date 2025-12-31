Martín Aldas, el hombre récord bogotano que conquistó las siete grandes maratones

El atleta y creador de contenido bogotano Martín Aldas. Foto: Archivo Particular

Martín Aldas sabía que el reloj no se iba a detener y que, a diferencia del paso de los minutos, él sí podía ajustar su ritmo. Se encontraba en los últimos kilómetros de la Maratón de Nueva York. Era el séptimo recorrido de 42 kilómetros que hacía en el año, y todos por debajo de las tres horas. Sin embargo, el cronómetro estaba al límite.

El atleta bogotano, quien no es profesional ni de alto rendimiento, tenía la cabeza llena de pensamientos y la presión de todo un año trabajando por un objetivo. Al final, tras 2:58 minutos, completó la...