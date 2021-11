Mauricio Salazar, el ‘Ultraman’ colombiano, consiguió un récord mundial

Mauricio Salazar, mejor conocido como el ultraman colombiano, logró el pasado 3 de noviembre un récord mundial en su carrera y también para Colombia, tras ser el primer ser humano en conseguir realizar el triatlón sprint a mayor altitud promedio del mundo.

El récord se logró tras completar las siguientes pruebas: nadar con una temperatura inferior a cinco grados centígrados, 750 metros en la Laguna del Otún a 4.000 metros sobre el nivel del mar; posteriormente tuvo que recorrer 20 kilómetros sobre una bicicleta de montaña en un trayecto hostil; la prueba finalizó con un trote en asenso de 5.2 kilómetros hasta alcanzar la cima del Nevado de Santa Isabel, el cual se ubica aproximadamente a 5.000 metros sobre el nivel del mar.

Este recorrido tuvo una duración de 6 horas y 58 minutos y quedó consignado en el World Guinness Records como el único ser humano en conseguir este logro.

Tras conseguir el título, el “Ultraman” colombiano comentó lo que significó conseguir esta distinción: “Estoy muy feliz de poder establecer un World Guinness Récord para Colombia, y hacerlo en un parque nacional natural de los más emblemáticos es aún más emocionante”.

El clima no fue uno de los mejores aliados para Mauricio Salazar en la travesía para conseguir el récord. “Los pronósticos del clima no eran los mejores, llovió mucho la noche anterior; la mañana estuvo despejada, lo cual nos ayudó en el nado, pues lo pude hacer sin lluvia, aunque con temperatura por debajo de los 5 °C”.

En lo que respecta a la prueba ciclística, dijo: “El trayecto estaba en muy mal estado, mucha trocha, rocas, pantanos, lo cual hacía muy exigentes las subidas porque me fatigaba demasiado las piernas y en la bajada había muchas posibilidades de caída por esas mismas condiciones, lo cual me generaba un estrés muy grande”.

La última prueba no fue la excepción ante las dificultades que se presentaron anteriormente. “Tras haber acumulado no solo el cansancio de las dos pruebas anteriores, sino la tensión, soporté varios calambres, tuve que bajar el ritmo y enfrentar la baja temperatura del clima con una nieve muy blanda por la hora del día. Gracias al apoyo de los escaladores que me acompañaron me permitieron dar el último paso”.

Mauricio Salazar pasó la mayor parte de su vida trabajando como empresario y tomó la decisión de transformar su vida física, mental y psicológica para el cumplimiento de pruebas de ultra resistencia en niveles de alta exigencia a nivel mundial. Es allí en donde predica la filosofía de “renacer”, que consiste en que cualquier persona es capaz de lograr cosas extraordinarias desafiando sus propios limites y sirviendo como inspiración a otros.