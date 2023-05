Strasbourg (France), 27/05/2023.- Paris Saint Germain's Kylian Mbappe gestures at the end of the French Ligue 1 soccer match between RC Strasbourg and Paris Saint Germain at Meinau stadium in Strasbourg, France, 27 May 2023. (Francia, Estrasburgo) EFE/EPA/TERESA SUAREZ

Foto: EFE - TERESA SUAREZ