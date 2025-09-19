McLaren, el gran ganador en la F1 con la naciente rivalidad entre Piastri y Norris

El británico Lando Norris (izq.) y el australiano Oscar Piastri, contendores en la pelea por el campeonato de pilotos. Foto: EFE - OLIVIER MATTHYS

El Gran Premio de Azerbaiyán se presenta este domingo como un nuevo capítulo de la rivalidad más atractiva que hoy tiene la Fórmula 1: la que libran los dos pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris. Las calles de Bakú serán testigo de una pelea interna que puede definir el destino del campeonato mundial.

La temporada 2025 ha estado marcada por el dominio de los naranjas. Piastri, líder del mundial con 324 puntos, suma siete victorias y una regularidad impecable. Norris, en cambio, ha sabido responder con cinco triunfos y está al acecho...