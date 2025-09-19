No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
McLaren, el gran ganador en la F1 con la naciente rivalidad entre Piastri y Norris

El australiano, líder del campeonato de pilotos, aventaja a su compañero británico por 31 unidades. El circuito urbano de Bakú será el escenario de la próxima de sus batallas.

19 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.
El británico Lando Norris (izq.) y el australiano Oscar Piastri, contendores en la pelea por el campeonato de pilotos.
Foto: EFE - OLIVIER MATTHYS

El Gran Premio de Azerbaiyán se presenta este domingo como un nuevo capítulo de la rivalidad más atractiva que hoy tiene la Fórmula 1: la que libran los dos pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris. Las calles de Bakú serán testigo de una pelea interna que puede definir el destino del campeonato mundial.

La temporada 2025 ha estado marcada por el dominio de los naranjas. Piastri, líder del mundial con 324 puntos, suma siete victorias y una regularidad impecable. Norris, en cambio, ha sabido responder con cinco triunfos y está al acecho...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

