Media Maratón de Bogotá: La ‘Major’ de Colombia

La colombiana Angie Orjuela, quien se quedó por fuera en la edición 2025 por lesión, esta vez dijo presente y fue la mejor de las nuestras en la Media Maratón de Bogotá 2026, con un tiempo de 1:19:11. Foto: Comunicaciones mmB

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Quizá la frase que más se escucha al cruzar la meta de la Media Maratón de Bogotá (mmB) es: “¡Qué carrera tan dura!”. Ese es precisamente el encanto de una de las carreras más importantes de Latinoamérica, en la que este año, en su versión 26, se dieron cita 42.000 personas. No solo se trata de correr en Bogotá a 2.600 metros de altura, sino de superar un terreno quebrado, que inicia con poco más de seis kilómetros de subida, para luego tomar la carrera séptima en un sube y baja, acelerar en la carrera 15 y rematar por la carrera 30 contra el viento en un falso plano que parece interminable.

En esta versión, el clima fue el aliado perfecto con el cielo nublado, una leve llovizna y tan solo un poco de sol. Seguramente esto fue clave para que el keniano Erick Sang rompiera la marca de la prueba con un tiempo de 1:01:59, rebajando en 21 segundos el récord vigente desde 2011. En Colombia, la mejor participación masculina fue la del atleta bogotano del Equipo Porvenir, Rubén Barbosa, con un tiempo de 1:06:11.

Cuando se habla de que esta es una de las medias maratones más relevantes de Latinoamérica, es porque la organización del evento cada año ajusta detalles e incluye las buenas prácticas de las carreras más importantes del mundo, haciendo honor al respaldo del sello Platino de World Athletics, uno de los reconocimientos más altos que otorga el ente rector del atletismo mundial. Este año se destacó la organización de los corrales de salida, la permanente hidratación, amplias zonas en salida y llegada, asistencia médica y una ruta en perfectas condiciones, gracias a que para la administración local este es uno de los eventos más relevantes de la ciudad.

Pero lo que este año más sorprendió a los atletas élite y amateur fue la participación de la ciudadanía en las calles, donde la lluvia no fue impedimento: paraguas en mano, la gente salió a apoyar hasta en los lugares en los que en años anteriores había tramos silenciosos como en la NQS. Las familias salieron a animar. Hubo grupos musicales, voluntarios y aficionados, lo que refleja el enorme crecimiento de la prueba, y lo que se convierte en el mejor indicio de que cada vez los bogotanos se apropian más de los temas de la ciudad, como sucede en las grandes capitales del mundo.

La amplia nómina de atletas élite internacionales, la participación de más de 40.000 personas, 26 años exitosos de la prueba, un recorrido retador y la fiesta en la que se ha convertido la mmB no tienen nada que envidiarle al ambiente que se vive en las grandes carreras del mundo.

El regreso de Angie Orjuela

Además del nuevo récord del circuito masculino, la mmB dejó otra noticia que ilusiona al atletismo nacional: el regreso de la atleta del Equipo Porvenir, Angie Orjuela, quien tras superar la lesión que la dejó por fuera en la edición 2025, esta vez dijo presente y fue la mejor colombiana en la prueba, con un tiempo de 1:19:11, tres años después de haber logrado un histórico lugar entre las tres mejores de la carrera. En la rama femenina, la etíope Melal Siyoum cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 1:12:27.

Orjuela reconoce que aún no está al 100% en el plano competitivo y que su trabajo para volver a la ruta lo está manejando de manera progresiva, razón por la cual no salió en el lote con las atletas internacionales y quiso hacer una carrera inteligente que le brindara buenas sensaciones.

“Ha sido una lucha mental volver a confiar en que tengo las capacidades para volver a ser la mejor, por eso me voy contenta de que pude hacer la tarea y logré ser la mejor colombiana de la competición”, señaló la tres veces atleta olímpica en prueba de maratón (Río 2016, Tokio 2020 y París 2024).

“Espero poder realizar varias competencias nacionales e internacionales, de cara a trabajar en la clasificación de Los Ángeles 2028. Por ahora no correré maratón, pero sí sé que la lesión es cosa del pasado”, subrayó Angie Orjuela, tras revelar que al momento de sufrir la lesión solo quedó con el apoyo del Equipo Porvenir y Adidas, ya que el Ministerio del Deporte y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) declinaron su patrocinio.

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