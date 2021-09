Medvedev acabó con el sueño de Djokovic y ganó el US Open

El serbio Novak Djokovic sufrió una sorprendente derrota el domingo ante el ruso Daniil Medvedev en la final del Abierto de Estados Unidos y se quedó a un paso de completar el primer Grand Slam del tenis masculino desde hace 52 años.

Champion status 🏆 pic.twitter.com/dMbePkgano — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Medvedev, número dos del mundo, se impuso por 6-4, 6-4 y 6-4 a un frustrado e irreconocible Djokovic en la pista central de Flushing Meadows (Nueva York).

El serbio se quedó así con triunfos en tres de los cuatro torneos grandes del año (Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon) y no pudo superar a Roger Federer y Rafa Nadal en la carrera por el mayor número de títulos de Grand Slam, todos empatados a 20.

Emocionado hasta las lágrimas, el serbio Novak Djokovic agradeció el apoyo del público de Nueva York durante su final perdida del Abierto de Estados Unidos, donde intentaba coronar el primer Grand Slam del tenis masculino en medio siglo.

“Me gustaría decir que aunque no he ganado el partido, mi corazón está lleno de alegría y soy el hombre más feliz del mundo porque ustedes me han hecho sentir especial en la cancha”, dijo Djokovic tras su sorprendente derrota en tres sets ante Daniil Medvedev.

“Nunca me he sentido así en Nueva York. Me han emocionado y les veré pronto”, dijo el serbio antes de levantar la bandeja del subcampeón con una sonrisa. El número uno se llevó la mano al corazón y saludó al público de Flushing Meadows para agradecerle el apoyo que le brindó durante toda la final.

A sus 34 años, Djokovic disputaba el partido más importante de su carrera y uno de los de mayor trascendencia de la historia del tenis.

En caso de victoria, el serbio hubiera conquistado los cuatro torneos grandes en un año, el llamado Grand Slam, y hubiera superado a Roger Federer y Rafa Nadal en la carrera por el mayor número de trofeos ‘Majors’. Ahora los tres siguen empatados a 20.

En el último partido de la gesta, el ruso Daniil Medvedev se interpuso en su camino para conquistar su primer torneo de Grand Slam. “Felicidades a Daniil, increíble partido. Si hay alguien que merece un título de Grand Slam ahora eres tú”, le reconoció ‘Nole’.

On to 2022 tied at 20-20-20 pic.twitter.com/cFSTzULOXw — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

“Lo siento por ustedes, aficionados, y por Novak, porque sé a por lo que iba hoy”, arrancó a decir el ruso antes de homenajear a su rival. “Nunca le he dicho esto a nadie, pero para mí eres el más grande tenista de la historia”, dijo el número dos mundial.