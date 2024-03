Messi salvó a abuela argentina de un secuestro por parte de Hamás: esto sucedió

Ester Cunio (der.), junto al terrorista que intentó secuestrarla en su casa. Foto: Archivo Particular

La historia de Ester Cunio, una argentina de 90 años que reside en Israel, se hizo viral en las redes sociales en las últimas horas.

Al parecer, Cunio se salvó de un secuestro que intentó perpetuar la organización y movimiento militante islamista de Hamás, según ella, por ser de la misma tierra que el futbolista Lionel Messi.

Así lo contó la señora en el documental “Voces del 7 de octubre”, hecho por el medio “Fuente Latina”, un largometraje israelí que narra la historia de los latinos que vivieron el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023.

Según lo contado por Ester Cunio, ella estaba en su casa, en la región israelita y agrícola de Nir Oz, cuando entraron dos miembros de Hamás y se la iban a llevar secuestrada.

La mujer, al no entenderles lo que le pedían, les dijo: “No me hables, porque yo tu idioma no lo sé. Yo hablo en argentino, en castellano”.

Uno de los sujetos le preguntó a Cunio: “¿qué es Argentina?”, a lo que la mujer le respondió que si le gustaba el fútbol, que si sabía quién era Messi.

—¿Messi? A mí me gusta Messi— le respondió y, acto seguido, le puso el fusil que llevaba en la mano para sacarse una foto con ella.

La imagen y la historia de Ester Cunio con Lionel Messi se hicieron virales, cinco meses después del ataque perpetuado por Hamás.

La mujer, además, reveló que dos de sus nietos se encuentra secuestrados. Y dijo que tiene la esperanza de que la misma persona, que intento secuestrarla y desistió en su intento, la reconozca gracias a ese video y le ayude a liberar a sus familiares.

