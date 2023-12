Miguel Ángel Berrio, el homenaje más emotivo de la ceremonia del Deportista del Año

En la mañana de este lunes, se celebró la edición 63 del Deportista Del Año, ceremonia organizada por El Espectador y Movistar, en la que se exaltó a los mejores atletas de Colombia en 2023.

En medio de la ceremonia, hubo momentos que tocaron fibras y emocionaron a los asistentes hasta las lágrimas. Las historias de estos colombianos inspiran al país y a las próximas generaciones de deportistas.

Estas fueron las historias más emotivas.

Miguel Ángel Berrio

Eliana Borda (derecha), mamá y Luz, hermana de Miguel Ángel Berrio, el hincha de Millonarios que logró cumplir el sueño de conocer al equipo antes de practicarse la eutanasia. Foto: El Espectador

Este ferviente hincha de Millonarios cumplió su último deseo de conocer a sus ídolos, antes de abandonar este mundo, tras sufrir una enfermedad degenerativa y recibir la eutanasia. Su madre, Eliana Borda, lo acompañó hasta el último suspiro de vida. Y ella, sigue aquí, cumpliendo los sueños de su hijo, como la nominación al fanático del año por los premios The Best de la FIFA.

“Este momento es demasiado emotivo. Como dice Olga, Miguel está acá. El legado trasciende. Esto es de él, esto es seguir cumpliendo su sueño. Él quiso ser famoso como hincha azul. Este homenaje es para todos los que aman el deporte. Le agradezco también al plantel que hizo esto realidad”, dijo Eliana Borda, su mamá, entre lágrimas, en la ceremonia.

“Infinitas gracias. Sé que mi hermano desde el cielo está feliz. Este legado seguirá por muchos años más. Aquí estamos nosotros y seguirá con nosotros”, aseguró Luz, su hermana.

Rafael Cerro (Premio a la Tenacidad)

Rafael Cerro, de 26 años, logró el oro en el levantamiento de pesas de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Sin embargo, en su penúltima oportunidad de superar a su rival, el peso le ganó y rompió en llanto. Pero, la valentía consiste en volverlo a intentar.

Cuando sus entrenadores le informaron que tenía una oportunidad más, el cartagenero se llenó de valor, agarró la barra y la levantó con la fuerza de 50 millones de colombianos para ahora volver a llorar, pero de felicidad. Kilo por Kilo, este profesional en Biología de la Universidad de Cartagena seguirá cosechando medallas y lágrimas de alegría en su carrera.

En medio de lágrimas tras ver el video de su gesta, Cerro recordó su momento de gloria en la ceremonia: “Estaba muy concentrado en la competencia, el entrenador me dijo antes de salir: “uno y ganamos”. Eso se me quedó en la cabeza. Pero después, hablando, me hicieron caer en cuenta de que me hacía falta un intento. Recordé los entrenamientos y el proceso de muchos años”.

“El mensaje es hacer todas las cosas con pasión y amor. Cuando gané, la verdad no me las creía. Cada vez que veo el video recuerdo el momento como si estuviera ahí”, mencionó.

Willington Ortiz (Vida y obra 2023)

Willington Ortiz es un tumaqueño de 71 años, que buena parte de los colombianos consideran el mejor futbolista de todos los tiempos. Campeón seis veces del Fútbol Profesional Colombiano, cuatro con América y dos con Millonarios.

Justamente con el equipo azul comenzó a trabajar este mismo año para transmitirle a las nuevas generaciones todo su conocimiento y experticia en el deporte más popular del mundo.

“Le agradezco a don Fidel, a Movistar y El Espectador. Me siento muy feliz y muy contento por este trofeo”, aseguró Ortiz, visiblemente emocionado, en la ceremonia.

Erika Lasso (Premio Juego Limpio Guillermo Cano)

Esta valiente judoca vallecaucana, de 24 años, múltiple campeona, seguramente seguirá bañando de oro a Colombia en los años venideros y demostrando un gran espíritu deportivo, como lo hizo en los Juegos Panamericanos, cuando auxilió a su rival, cargándola porque no podía salir de la arena por sus propios medios, después de perder con la colombiana y tener una lesión en su rodilla.

Su acto de compañerismo le dio el reconocimiento de todo el mundo deportivo y le otorgaron el premio Juego Limpio de los Panamericanos. Lasso recibió una fuerte ovación por parte de los asistentes al recibir su premio.

Juan Pablo Ruíz

Juan Pablo fue un hombre que le abrió el camino al montañismo colombiano al mundo. Escaló los 64 picos más altos de Colombia, al igual que las cumbres más altas del continente, lideró las expediciones a los picos del Himalaya y conquistó la cumbre del Monte Everest, entre otros. Hace pocos días, una enfermedad se lo llevó a la cumbre del cielo.

“Tengo el recuerdo de Juan Pablo Ruíz como alguien que logró transmitir su pasión a otros aspectos de la vida. Celebramos su vida. Él me parece un buen ejemplo de todo lo que enseña el deporte en la vida, sobre todo esa esencia transformadora del deporte”, aseguró Fidel Cano, director de El Espectador.

“Es un honor y un orgullo venir a representar a mi abuelo. Nos deja muchos aprendizajes. Su partida es un vacío, pero esto es parte de su legado”, dijo Aurelia Montero, nieta de Juan Pablo.

“Como compañero de Juan Pablo desde hace 59 años, nos duele cuando alguien se va. Pero si reflexionamos, nuestra vida tiene sentido por su legado. El legado nos permite dejar huella”, señaló su compañero Marcelo Arbeláez.

