Miguel Ángel Rodríguez y una promesa que tardó más de 20 años

Miguel Ángel Rodríguez, en los Juegos Mundiales de Chengdú. Foto: Juegos Mundiales

En plenos Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en 2023, Miguel Ángel Rodríguez recibió la noticia más importante de su carrera. Meses atrás, cuando empezó a ver que los 40 se acercaban de forma irremediable, el bogotano empezó a hablar, en un par de entrevistas, de su posible retiro. Casi dos décadas en el circuito, con una treintena de títulos acumulados y casi 15 años metido en el top 20 del ranking mundial, la leyenda del squash colombiano empezó a sentir que su hora había llegado. Sin embargo, cuando anunciaron que su deporte haría...