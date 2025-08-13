No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Miguel Ángel Rodríguez y una promesa que tardó más de 20 años

Medallista en los Juegos Mundiales que se realizan en Chengdú, China, el ícono del squash colombiano empezó su preparación rumbo a los Olímpicos de Los Ángeles, el gran anhelo de toda su carrera.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
13 de agosto de 2025 - 12:00 a. m.
Miguel Ángel Rodríguez, en los Juegos Mundiales de Chengdú.
Miguel Ángel Rodríguez, en los Juegos Mundiales de Chengdú.
Foto: Juegos Mundiales

En plenos Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en 2023, Miguel Ángel Rodríguez recibió la noticia más importante de su carrera. Meses atrás, cuando empezó a ver que los 40 se acercaban de forma irremediable, el bogotano empezó a hablar, en un par de entrevistas, de su posible retiro. Casi dos décadas en el circuito, con una treintena de títulos acumulados y casi 15 años metido en el top 20 del ranking mundial, la leyenda del squash colombiano empezó a sentir que su hora había llegado. Sin embargo, cuando anunciaron que su deporte haría...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Rodríguez

Squash

Colombia en los Juegos Mundiales

Juegos Mundiales

Juegos Mundiales Colombia

Juegos Olímpicos

Olímpicos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar