Mochamp, otro gran ejemplo para el deporte colombiano

Adolfo Gómez es monteriano y como buen costeño sabe reírse de sí mismo. Convirtió un infortunio en oportunidad e hizo del deporte su pasión y felicidad. Por estos días se prepara para jugar dos de los torneos más importantes de golf adaptado en Estados Unidos. La razón: solo tiene una mano.

Con un carácter admirable y mucha personalidad, advierte al comenzar la charla con El Espectador: “Soy mocho y me dicen Mochamp, por mi capacidad de ganar". Está en Houston, en donde se prepara para participar en el Conquerors Paragolf Championship. Luego irá al Ping US Disabled Open Presented by PGA of America, en Florida. Serán sus dos primeros retos internacionales, en los que, más que ganar, espera abrirles las puertas a más jugadores colombianos con algún tipo de discapacidad.