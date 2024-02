Momento del show: este fin de semana será el All Star Weekend 2024 de la NBA La competencia de volcadas, es una de las principales atracciones de la fecha Foto: Agencia AFP

Del 16 al 18 de febrero, el mejor talento de la NBA se reunirá en Indianápolis, casa de los Pacers, para disfrutar de varios eventos de baloncesto. El Gainbridge Fieldhouse será el escenario del concurso de habilidades, triples, volcadas, el Rising Star y el juego de las estrellas. La cobertura la hará ESPN y Star Plus a cargo del equipo conformado por Leo Montero, Fabricio Oberto, Ernesto Jerez y Sebastián Martínez Christensen.

El viernes 16 iniciará el evento con el juego de celebridades con la participación del músico Anuel, el exbasquetbolista Metta Wolrld Peace, y el streamer estadounidense Kai Cenat, entre otros más. Los equipos estarán dirigidos por el ex jugador de fútbol americano Shannon Sharpe y el periodista de ESPN Stephen A. Smith.

En segundo turno, se disputará Rising Stars y será la tercera temporada bajo el formato de tres juegos con cuatro equipos. Dos semifinales y la final para tener un ganador. El torneo contará con la participación de jugadores de segundo y primer año en la liga, entre los que se destacan: Victor Wembanyama, Chet Holmgren, Jaime Jaquez Jr, Jalen Williams, entre otros más.

The 2024 #PaniniRisingStars updated rosters!



The four-team mini tournament gets underway on Friday, 2/16 at 9:00pm/et on TNT. pic.twitter.com/SoVAHID2gX — NBA (@NBA) February 14, 2024

El sábado se disputarán los torneos de habilidades, el concurso de triples y el de volcadas. En el duelo de habilidades habrá tres equipos: Los Top Pick, conformados por Paolo Banchero, Anthony Edwards y Victor Wembanyama (todos selección #1 en los últimos drafts); Team Pacers, con Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin y Myles Turner, y el Team All Starts con, Scottie Barnes, Tyrese y Trae Young (todos con al menos una selección de All Star).

En el concurso de triples, Damian Lillard intentará retener el campeonato que obtuvo el año pasado, donde anotó 26 puntos en la final y derrotó a Buddy Hield quien anotó 25. Serán ocho participantes quienes buscarán llevarse el trofeo a casa

En la velada, se realizará un evento histórico entre Stephen Curry, mejor lanzador en la historia de la NBA, y Sabrina Ionescu, estrella de la WNBA y que, en el reciente concurso de triples de la liga femenina, anotó 37 puntos de 40 posibles. Sin duda, será un festín de triples en un enfrentamiento inédito de dos pesos pesados desde la línea de tres.

La noche del sábado cerrará con el concurso de volcadas, una histórica competencia que ha dejado grandes momentos en la historia de la liga a lo largo de los años. Para esta edición, el campeón vigente, Mac McClung, estará presente para defender el título, mientras que Jaylen Brown, Jacob Toppin y Jaime Jaquez Jr. completarán la lista de participantes que buscarán el trofeo por primera vez.

Para el cierre, el domingo, se realizará el plato fuerte de la jornada: el All Star Game 2024. El partido vuelve a su formato original de duelo de conferencias entre el Oeste y el Este. Para el Oeste estarán presentes en el quinteto inicial: LeBron James, Luka Doncic, Shai-Gilgeous Alexander, Kevin Durant y Nikola Jokic. Del lado del Este estarán: Jayson Tatum, Damian Lillard, Tyrese Haliburton, Giannis Antetokounmpo y Bam Adebayo, en remplazo del lesionado, Joel Embiid.

Fabricio Oberto, Fernando Tirado y Miguel Ángel Briceño, analizaron el evento destacando los bajos ratings en ediciones anteriores, el duelo de Curry y Ionescu, los cambios de formato para el partido de las estrellas y los posibles candidatos a jugador más valioso del año y novato del año.

La caída en audiencia en las últimas ediciones

La NBA ha hecho cambios en el desarrollo de actividades de este fin de semana de estrellas por la baja audiencia que ha tenido en las pasadas ediciones. En 2023 tuvo un rating de 2.2 millones de espectadores, el más bajo de su historia. En 2022 tuvo 3.1 y en 2021 alcanzó a los seis millones de televidentes. Fabricio Oberto comentó al respecto que: “Para la NBA es un objetivo clave para que esto tenga audiencia y por eso lo mueve en cualquier plataforma, redes sociales, influencers o músicos. Todo con la intención de que cada vez llegue a ser mejor”.

La última edición no solo fue para el olvido por la baja cantidad de audiencia. Los mismos entrenadores y jugadores remarcaron que no fue competitivo y tampoco entretenido. Fernando Tirado insinuó que la liga hizo un llamado de atención: “Está bien que no se quieran lesionar, pero tiene que ser un mejor espectáculo. Al final, es un producto que se le ofrece a la audiencia. Creo que hubo conversaciones serias, la edición anterior fue nada grata y poco recordable, me parece que van a mejorar”.

Sabrina Ionescu versus Stephen Curry

La previa de este enfrentamiento se está robando toda la atención. La apuesta por un enfrentamiento sin antecedentes como el de Ionescu y Curry ha sorprendido a los fanáticos. Por un lado, el más conocido, Steph, quien ha roto varios récords de triples, ha ganado cuatro campeonatos de liga, comandó una dinastía en Golden State Warriors y lo más impactante, cambió el baloncesto de los últimos años. En frente, estará Sabrina, ganadora del torneo de la NCAA con la Universidad de Oregon, primera selección del draft en 2020 por las New York Liberty y desde entonces se ha convertido en una de las principales caras del baloncesto femenino estadounidense. En febrero de 2023 firmó con Nike exclusividad y lanzó su línea de zapatillas, Sabrina 1.

¡Última chance de elegir tu tirador favorito! 🤩



Con tu NBA ID eliges quién realiza el último lanzamiento en el duelo entre Steph y Sabrina 🎯



➡️ https://t.co/jm5EDklPkH pic.twitter.com/ATctHyz5lM — NBA Latam (@NBALatam) February 15, 2024

Tirado dijo que este enfrentamiento es un acierto de la NBA en la búsqueda de generar el mejor entretenimiento para el público: “Yo me centro en la parte de la innovación, ¿la NBA se equivoca muchas veces? Sí, muchas veces se ha equivocado, pero siempre encuentra nuevas maneras y no le da miedo innovar para sacarle el mejor provecho a sus figuras”.

Para los pronósticos, los tres le apuntan a Curry como ganador “No podemos ir en contra del mejor tirador de la historia” dijo Miguel Ángel Briceño y agregó que en los sitios de apuestas están 50/50.

Vuelve el Este y Oeste

Desde la edición celebrada en 2017 se había jugado de forma ininterrumpida el clásico Este contra Oeste, sin embargo, en 2018 la NBA decidió cambiar al formato de capitanes, en el que los dos jugadores más votados elegían a sus jugadores uno a uno como en las épocas de colegio. Este año, la liga anunció el regreso de los duelos de conferencias, ante la noticia, Oberto comentó: “A mí, en lo particular, me gusta más, pero lo importante es intentar hacerlo más entretenido, si haces que el partido dure menos, yo creo que la gente lo disfrutaría más”.

Briceño, por su parte, defendió el formato de capitanes y argumentó: “A mí si me gustaba, nos daba hilos, historias o piques entre los jugadores. Cuando Durant eligió con su última selección a Rudy Gobert, y no tomó a su excompañero James Harden, o el año pasado cuando Nikola Jokić fue el último en ser elegido, eso habla de las relaciones entre jugadores. Eso me gustaba más”.

Próximo MVP y Novato del Año

Ya se disputó más de la mitad de los juegos de temporada regular y la competencia por los premios individuales y se acorta la lista de candidatos. En la página oficial de la NBA, los primeros cinco son: Nikola Jokić, Shai-Gilgeous Alexander, Giannis Antetokounmpo, Luka Dončić y Jayson Tatum. Joel Embiid por lesión, está fuera de la disputa. Oberto afirmó: “para mí es Jokić, pero sigo pensando que cada año, el jugador que lleve a su equipo más arriba tiene que valer. No puedes ser MVP estando fuera de los Playoffs, si juega bien y haces mejor a sus compañeros, ese es el jugador más valioso”.

Briceño se sumó al voto por el serbio, pero agregó: “Shai me hace dudar mucho, creo que puede dar la sorpresa, pero por ahora es Nikola”.

En la carrera del Novato del Año ha estado mano a mano entre Victor Wembanyama y Chet Holmgren, por un lado, el francés está registrando muy buenos números, pero en el peor equipo de la conferencia del oeste, el cual es San Antonio Spurs. Por su parte, Holmgren está cumpliendo un rol importante en el Oklahoma City Thunder, quienes están primeros en el oeste.

Briceño eligió a Wemby para llevarse el galardón y dijo: “Yo creo que en novato del año si tiene permiso de ir por la suya, es decir, no tiene nada que ver el rendimiento, los mejores jugadores van a los peores equipos”. Por su parte Tirado comentó que por esa razón es muy difícil seleccionar a uno de los dos: “el juicio no puede ser el mismo, es cierto que debe marcar una diferencia, pero llega a un equipo francamente muy inmaduro Wembanyama, a diferencia de lo cobijado que está Chet en Oklahoma. Es muy difícil comparar”

