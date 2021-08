Mosquera, Pérez y Rodallegas: “No nos quebrantamos ante las adversidades”

“De mi municipio tenía que salir un medallista olímpico”, le dijo Luis Javier Mosquera a El Espectador luego de ser medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Esa presea no la pudo disfrutar en el podio. Solo logró ponérsela tiempo después de las justas brasileñas, tras la confirmación del dopaje de Izzat Artykov, de Kirguistán, quien en principio se había quedado con aquel metal.

(Pajón, Ramírez y Pelluard: la buena salud mental es el pedalazo más importante)

Recordando aquella experiencia, el pesista colombiano de 26 años se refirió este martes a la plata conquistada en Tokio: “No había sentido qué era estar en un podio olímpico. Lo logré, y cuando recibí la medalla experimenté muchos sentimientos encontrados. Espero hacer un ciclo olímpico impecable hacia París. No lo he podido hacer: siempre tengo alguna lesión o una cirugía”. Lo dijo en Bogotá en el recibimiento a él, a Mercedes Pérez y a Santiago Rodallegas, quienes representaron al país en la halterofilia olímpica.

A la capital japonesa solo pudieron asistir tres pesistas nacionales, luego de que Yeison López, Mauricio Caicedo, Yenny Sinisterra, Ana Iris Segura y Juan Felipe Solís dieran positivo en controles antidopaje. “Sé que a mis compañeros los atacaron demasiado. Esa presión fue muy grande. Eso nos afectó a todos, tuvimos muchas noches de dolor en las que lloramos, además de problemas psicológicos, pero afortunadamente nosotros pudimos ir a Tokio. Una de las cosas que me sirvieron a mí fue alejarme de las redes sociales 15 días antes de los Juegos Olímpicos. Ese es un consejo que les doy a mis compañeros: concentrarse en el deporte a un 100 %”, agregó Mosquera, quien comenzó a soñar con las preseas olímpicas cuando tenía 13 años y ya era campeón suramericano y panamericano.

Simultáneamente jugaba fútbol con sus amigos del barrio Guacanda, en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca). El día que supo que podía vivir de levantar pesas fue cuando tenía nueve años y ganó $600.000 tras imponerse en un campeonato departamental. “En ese entonces era para mí como mil millones”. Además de la de Colombia, su bandera es su sonrisa. Ejerce su profesión con alegría y por eso cree que le va tan bien. Ese carisma lo comparte con su colega y compatriota Mercedes Pérez, que se encargó de recalcar las cualidades de la mujer colombiana.

Lea también: La perversión de la industria del deporte con la salud mental

“A nivel internacional me reconocen por la valentía. Eso me lo ha enseñado mi madre, a superar cualquier obstáculo que nos ponga la vida. Siento el deporte, corre por mis venas. Mi corazón grita, amo esto. Son 20 años de carrera, por los cuales le doy gracias a Dios. Hoy por hoy me siento orgullosa de ser mujer colombiana. Lloro porque demuestro lo puro que es el deporte de nosotros, porque este deporte edifica a cada uno de nosotros. Sin tener una medalla, me siento ganadora, porque la mujer colombiana es 100 % triunfadora”, dijo la nacida en Santa Marta hace 33 años.

En la capital del Magdalena su primera pasión fue el sóftbol, hasta que un profesor de educación física le dijo que le podría ir mejor con las barras y los discos de metal. Esos que espera levantar de nuevo en París 2024, porque “me siento entera, solo le pido a Dios que me dé la salud mental y física para poder llegar. El sueño de estar en París sigue. Me siento hoy la más veterana, por mis años de trayectoria, pero me siento orgullosa de lo que hice. El porqué y el para qué de las cosas solo Dios las sabe. Nosotras como mujeres tenemos mucho que demostrarle a Colombia, porque somos muy fuertes. Me siento una ganadora”.

Al igual que Pérez, Santiago Rodallegas también se trajo un diploma olímpico de Tokio. “Tomé la responsabilidad con tranquilidad, sabiendo que hice un ciclo muy bueno. La verdad sí sentí presión a través de las redes sociales. A la Federación la atacaron mucho por el tema del dopaje”, manifestó el pesista oriundo de Villavicencio, que está a las puertas de los 24 años y que fue formado por María Isabel Urrutia, que en el filo de la medianoche del 19 de septiembre de 2000, en Sídney (Australia), le dio a Colombia su primera medalla de oro.

(Aquí, toda la información de los Juegos Olímpicos)

Los planes de Colombia en la halterofilia cambiaron por el tema de la pandemia del COVID-19 y, sobre todo, por el escándalo del dopaje de algunos de sus representantes. El país fue sancionado en esta disciplina y fue a Tokio únicamente con tres pesistas. Luis Javier Mosquera se quedó con una plata y Mercedes Pérez y Santiago Rodallegas, con diplomas olímpicos. Pérez dejó una explicación: “Somos un pueblo sufrido, pero tenemos hombres y mujeres valientes. No nos quebrantamos ante las adversidades”.