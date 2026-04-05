Natalia Linares persigue el sueño de la medalla de oro: “No es imposible” 

Natalia Linares, en el salto que le dio un nuevo bronce mundial. Foto: EFE - MICHAEL BUHOLZER

No hubo aviso. Así llegan los golpes más duros. No fue en competencia ni en un momento límite, sino en un entrenamiento cualquiera. Un salto y un mal apoyo del pie izquierdo derivaron en un diagnóstico que parecía sentenciarlo todo: esguince grado tres. Natalia Linares entró en una especie de trance. El cuerpo, que hasta entonces había respondido con precisión casi perfecta, empezó a enviar señales contrarias. Y no fue lo único: “Encima, después, hubo otra lesión: desgarro en el cuádriceps derecho”, recuerda.

El calendario no daba margen. El...