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Natalia Linares persigue el sueño de la medalla de oro: “No es imposible” 

Después de haber logrado un nuevo bronce mundial, el primero en la historia de Colombia en un evento indoor de esta categoría, la valduparense mantiene su nivel y gran forma en el camino a los Olímpicos. Su ambición es el primer lugar del podio. 

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
05 de abril de 2026 - 03:00 p. m.
Natalia Linares, en el salto que le dio un nuevo bronce mundial.
Natalia Linares, en el salto que le dio un nuevo bronce mundial.
Foto: EFE - MICHAEL BUHOLZER

No hubo aviso. Así llegan los golpes más duros. No fue en competencia ni en un momento límite, sino en un entrenamiento cualquiera. Un salto y un mal apoyo del pie izquierdo derivaron en un diagnóstico que parecía sentenciarlo todo: esguince grado tres. Natalia Linares entró en una especie de trance. El cuerpo, que hasta entonces había respondido con precisión casi perfecta, empezó a enviar señales contrarias. Y no fue lo único: “Encima, después, hubo otra lesión: desgarro en el cuádriceps derecho”, recuerda. 

El calendario no daba margen. El...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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