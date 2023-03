NBA suspende a Ja Morant por ocho partidos tras hacer un video usando una pistola

Ja Morant concedió una entrevista después de que la NBA anunciase que le suspendería con 8 partidos y sin sueldo:



“Tengo que decir que el arma no era mía, no es lo que soy. No apruebo la violencia de ningún tipo, pero asumo la responsabilidad de mis acciones. Cometí un error”. pic.twitter.com/WE0bUUjXKu