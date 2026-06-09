Knicks vs. Spurs: fecha, hora y dónde ver el juego 4 de las finales de la NBA en Colombia

AME9834. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 08/06/2026.- Victor Wembanyama (d) de Spurs lanza el balón este lunes, en un juego de las finales de la NBA entre Knicks y Spurs, en el Madison Square Garden, en Nueva York (EE.UU). EFE/ Ángel Colmenares Foto: EFE - Angel Colmenares

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Las finales de la NBA entran en uno de sus momentos más decisivos con la disputa del Juego 4. Este encuentro será clave para el desarrollo de la serie, ya que una victoria de Nueva York ampliaría su ventaja y dejaría a los San Antonio Spurs al borde de la eliminación.

Por el contrario, un triunfo del equipo texano igualaría la serie y garantizaría, como mínimo, la disputa de un sexto partido. Todo se empieza a definir en el mejor baloncesto del mundo.

Así fue el juego 3 de las finales de la NBA

En el encuentro anterior, Nueva York parecía tener todo a su favor. Los Knicks llegaban con la confianza en alto tras haber ganado los dos primeros partidos de la serie como visitantes. Sin embargo, los San Antonio Spurs reaccionaron a tiempo y consiguieron una valiosa victoria por 115-111 para mantenerse con vida en la lucha por el campeonato.

Victor Wembanyama fue la gran figura de la noche. El francés registró 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias, dos robos y tres bloqueos en 39 minutos de juego, liderando a los Spurs hacia un triunfo que revitaliza sus aspiraciones de conquistar el anillo de la NBA.

Por el lado de los Knicks, la gran decepción fue Karl-Anthony Towns, quien apenas pudo aportar 11 puntos. Jalen Brunson, la otra gran estrella del equipo neoyorquino, intentó liderar la reacción con 32 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, pero su esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota.

Fecha, hora y dónde ver el juego 4 de las finales de la NBA

El Juego 4, que se disputará en el Madison Square Garden de Nueva York, promete ser una auténtica batalla entre dos equipos que buscan acercarse al título.

Una victoria de los Knicks dejaría a los Spurs contra las cuerdas, mientras que un triunfo de San Antonio igualaría la serie y reavivaría por completo la emoción de las Finales antes del regreso a Texas para la disputa del Juego 5.

Fecha: miércoles 10 de junio.

Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

Estadio: Madison Square Garden

Dónde ver: Amazon Prime Video

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