Nick Kyrgios sobre su paso por hospital psiquiátrico en 2019: “pensé suicidarme”

Nick Kyrgios, de 28 años, usó una manga blanca larga en su brazo para ocultar evidencia de autolesión. Foto: ATP

Nick Kyrgios reveló que entró en un hospital psiquiátrico porque quería suicidarse durante Wimbledon 2019, explicó el jugador australiano en los nuevos episodios del documental Break point, en Netflix a partir del 21 de junio.“Pensé realmente en suicidarme”, señaló el jugador según el diario The Australian.

Le recomendamos: Nikola Jokic y Novak Djokovic: dos embajadores de Serbia en el mundo deportivo

Uno de los jugadores más polémicos del circuito, Kyrgios vivió un 2019 muy problemático. Vencido por Rafael Nadal en la segunda ronda de Wimbledon, explicó que llevó una manga larga que le cubría el brazo derecho para cubrir sus cicatrices. “Hubo momentos en los que no estaba en el mejor espacio mental. Estuve bastante mal, ese fue el punto más bajo de mi carrera”, dijo.

¿Qué le pasó a Nick Kyrgios?

“Bebía alcohol, tomaba droga, me alejé de mi familia y de mis personas cercanas. Perdí en Wimbledon y cuando me desperté mi padre lloraba sentado en mi cama. Fue el punto de inflexión, me dije ‘Ok, no puedo continuar así’. Acabé en un servicio psiquiátrico en Londres para arreglar mis problemas”, señala en el documental.

“Si miran con atención pueden ver las marcas de cortadas en mi brazo derecho. Tenía pensamientos de suicidio, no quería levantarme y jugar solo ante millones”, había escrito en Instagram en febrero de 2022 sobre su salud mental tres años antes.

Le puede interesar: La historia de cómo los Denver Nuggets llegaron a ser campeones de la NBA

Al padre del tenista, George Kyrgios, le preocupaba ver a su hijo en un estado tan vulnerable y el efecto que el deporte estaba teniendo en él. “Le dije: ‘Este no es el camino correcto, compañero’. Tienes cosas más grandes y mejores que perseguir. Estoy aquí Nick, nada más importa. Él es y siempre será mi prioridad”.

Más sobre tenis Novak Djokovic, el rey de reyes y su récord de 23 Grand Slams Amado por unos y odiado por otros, el tenista serbio volvió a hacer historia este domingo al quedar campeón de Roland Garros. Novak Djokovic, el rey de reyes y su récord de 23 Grand Slams Iga Swiatek sufrió pero se coronó campeona de Roland Garros por tercera vez La tenista polaca venció a la checa Karolina Muchová en la final del Abierto de Francia y se adjudicó su cuarto Grand Slam y extendió su presencia en el primer lugar del escalafón de la WTA. https://www.elespectador.com/deportes/iga-swiatek-sufrio-pero-se-corono-campeona-de-roland-garros-por-tercera-vez/ Iga Swiatek sufrió pero se coronó campeona de Roland Garros por tercera vez

Kyrgios disfrutó de una gran temporada en 2022, en la que logró tres títulos de dobles, incluido el Abierto de Australia con Thanasi Kokkinakis. También ganó el Abierto de Washington un mes después de llegar a su primera final de Grand Slam en Wimbledon antes de caer ante Novak Djokovic en cuatro sets.

Kyrgios se perdió la primera mitad de 2023 por una lesión en la rodilla, pero espera volver a Wimbledon el próximo 3 de julio.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador