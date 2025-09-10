Nicolás Echavarría encara la FedEx Cup Fall 2025

Nicolás Echavarría es el mejor golfista colombiano de la actualidad. Foto: Archivo Pasr

Nicolás Echavarría ya está Napa, California (EE.UU.) para la disputa del Procore Championship, primer evento de la ‘FedEx Cup Fall’, en la que el colombiano quiere empezar a cerrar la temporada 2025 de la mejor manera posible, peleando por esta serie de certámenes con los que el PGA Tour cierra su año calendario.

Este evento de la posibilidad a los golfistas que quedaron por fuera de los 70 mejores de la clasificación general en la gira, de mejorar su posición de cara a la temporada 2026. En el listado de participantes se encuentra además el también colombiano Camilo Villegas.

Echavarría, con tarjeta en el PGA Tour por un año más, no quiere perder ritmo de competencia, por lo que apunta a brillar en los diferentes eventos en los que participará pensando, también, a tener un buen regreso al Baycurrent Classic, en el que sumó su segundo título en la gira.

Con un field con varios de los mejores jugadores del año, situación extraña para este evento en particular, el antioqueño jugará un torneo en el que aparecen nombres como los de Scottie Scheffler, actual número uno del mundo o Collin Morikawa, uno de los convocados para el equipo norteamericano de Ryder Cup.

“Este es un torneo que me gusta jugar y en el que he participado desde el inicio de mi carrera en el PGA Tour, la idea aquí es seguir trabajando en el proceso que vengo realizando con mi equipo y seguir consolidando mi golf tal como lo hice a lo largo de la temporada 2025, lo que me permitió disputar los cuatro majors y llegar por primera vez a los playoffs”, aseguró Echavarría en la previa del torneo.

“Este torneo, al igual que todos los torneos del ‘Fall’ son clave para lograr un envión de cara al 2026, pensando en enero y en lo que va a venir en una nueva temporada regular”, sentenció el colombiano.

Nicolás Echavarría arrancará su participación en el Procore Championship compartiendo grupo con el puertorriqueño Rafael Campos y el canadiense Adam Svensson, por su parte, Camilo Villegas, quien también hará parte de este torneo, jugará al lado de Brice Garnett y Matt McCarthy, ambos de Estados Unidos.

Vale la pena anotar que Camilo Villegas necesita sumar buenos resultados a lo largo del ‘Fall’ para ingresar al grupo de los 100 mejores de la FedEx Cup y logar mantener sus condiciones en el PGA Tour, la máxima gira de este deporte, para la próxima temporada.

