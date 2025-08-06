Nicolás Echavarría está listo para encarar los playoffs de la FedEx Cup

El golfista colombiano Nicolás Echavarría tuvo una actuación destacada en la ronda inicial del Genesis Scottish Open. Foto: Getty Images via AFP - ANDY LYONS

El golfista colombiano Nicolás Echavarría encara los playoffs de la Fedex Cup, la parte final de la temporada a la que solo acceden los 70 mejores golfistas del PGA Tour. El antioqueño se ubica en el puesto 62, tras conseguir buenas presentaciones en los diferentes eventos en los que participó.

Con la satisfacción del objetivo cumplido, pero consciente de que debe lograr una muy buena actuación durante el FedEx St. Jude Championship, Echavarría trabajó a lo largo de la semana junto a Hernán Rey, su entrenador.

El antioqueña busca mantener las buenas sensaciones que tuvo a lo largo de las tres primeras rondas del Wyndham Championship y quiere brillar en un certamen que seguro tendrá un altísimo nivel de exigencia.

“Lo del Wyndham ya quedó atrás, fue una buena semana en términos generales y el objetivo ahora está en lograr llegar al BMW Championship y continuar el camino hacia East Lake (Tour Championship), último evento de la temporada y el certamen al que solo entran los 30 mejores jugadores del año”, aseguró desde el TPC Southwind, en Memphis, Estados Unidos.

De igual manera, vale la pena recalcar que este evento no tendrá corte, por lo que los 69 golfistas participantes (Rory McIlroy no estará) disputarán las cuatro rondas de competencia con el objetivo de asegurar su lugar en el siguiente evento de la temporada.

Para acceder al siguiente evento de los playoffs, Nicolás Echavarría debe finalizar empatado en el puesto 18, como mínimo, por lo que más allá de que la dura competencia que enfrentará, las puertas están abiertas para este jugador que ha demostrado un gran nivel a lo largo de la temporada.

La primera ronda de competencia del colombiano arrancará desde las 9:55 a.m., hora de Colombia, y Nicolás Echavarría estará acompañado del estadounidense Patrick Rodgers. Por su parte, el viernes el horario de salida será a las 12:55 p.m.

