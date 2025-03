Nicolás Echavarría, puntero en el Valspar Championship

El golfista colombiano Nicolás Echavarría. Foto: Cortesía

Luego de una gran ronda de sábado, en la que firmó una tarjeta con 66 impactos y sin errores, el colombiano Nicolás Echavarría (-7) se metió, nuevamente, en la pelea por el título del Valspar Championship, torneo que se juega en Palm Harbor, Florida, y en la que ‘Nico’ ha figurado desde la primera jornada de la competencia.

Tras la jornada de este sábado, Nicolás aparece empatado en la primera posición con el noruego Viktor Hovland y el estadounidense Jacob Bridgeman, que firmaron rondas de 69 y 70 respectivamente, y tienen un golpe de ventaja sobre el también estadounidense Ricky Castillo.

Con apenas un birdie en los primeros nueve hoyos y cuatro más en la segunda parte de su recorrido, el golfista antioqueño vuelve a estar en la disputa por un evento en esta temporada, algo que ya hizo a comienzo de año cuando llegó al desempate del Sony Open en Hawái, evento que, a la postre, terminó en manos del canadiense Nick Taylor, pero en el que ‘Nico’ llegó desde atrás para extender la contienda durante un par de hoyos.

Tras no superar el corte en The Players Championship, evento que se disputó la semana pasada y en el que el colombiano no ha logrado buenas actuaciones en sus tres presentaciones, el golfista antioqueño quiere volver a dar el golpe en la máxima gira del golf mundial, consiguiendo el que sería su tercer título en este circuito.

“Fue una buena ronda, hacer birdie en los tres pares tres de los segundos nueve fue lo mejor del día, claramente, sin embargo, hacer birdie en el hoyo once también fue importante. Desafortunadamente el ‘back nine’ de ayer me costó bastante, no pude salirme de la racha de bogeys y doble bogeys, pero hacer una ronda como esta, hoy, muestra que no solo técnica, sino mentalmente, las cosas han estado bastante bien”, afirmó el colombiano tras la tercera jornada de la competencia.

Finalmente, concluyó: “Para mañana se trata de no hacer más de la cuenta, hay que jugar un golf simple, este campo es complicado, es difícil darse oportunidades, así que hay que bajar la cabeza, intentar pegar el mejor golpe cada vez y ver dónde terminamos después de los últimos 18 hoyos”.

Para este domingo, Nicolás hará parte del grupo final de la competencia y arrancará su jornada cerca de la 1:00 p.m., hora colombiana.

