Nicolás Echavarría será el representante colombiano en el Wells Fargo Championship

El colombiano Nicolás Echavarría continúa su preparación para su primer major, el PGA Championship. Esta semana enfrentará el duro campo de Quail Hollow Club, en una edición más del Wells Fargo Championship, torneo de premios elevados y al que solo acceden los mejores jugadores de la actualidad en el PGA Tour.

Echavarría, quien tuvo una buena participación en el México Open, disputado la semana previa, llega a este torneo con grandes expectativas, asumiéndolo como un nuevo reto, pero también con la mente puesta en la preparación para su primer major, el cual disputará en dos semanas y al que quiere llegar en su mejor forma.

Con base en ello, ha trabajado de la mano de su entrenador, Hernán Rey, para mejorar en esos aspectos del juego que le vienen generando algo de problemas, pese a lo cual, se siente satisfecho con lo realizado hasta el momento y es consciente de la tranquilidad que le brinda tener segura su tarjeta de cara a la próxima temporada, primer reto que se había fijado durante su primer año en la máxima gira del golf mundial.

“Estoy trabajando en algunas cosas que me han costado durante los últimos torneos, sin embargo, tener la tranquilidad de haber asegurado mi tarjeta, me permite enfocarme más en los detalles y me da paciencia para conseguir buenos resultados. Este es un torneo grande y ojalá pueda alcanzar a jugar los cuatro días”, afirmó el antioqueño.

El reto para Echavarría no será sencillo, pues a su lado se encontrará con varios de los mejores golfistas de la actualidad, siendo el español, Jon Rahm, el único ausente de esta competencia en la que el valor de los premios es bastante considerable, pues se trata de uno de esos torneos que hacen parte de los “eventos selectos”, donde la bolsa creció notablemente.

A partir de esto, el ganador del certamen recibirá 3.6 millones de dólares y el último golfista del tablero de posiciones, que pase el corte, se quedará con 43.000 dólares. Además del premio económico, el campeón se quedará con 500 puntos en la FedEx Cup y tendrá acceso garantizado a los majors de la próxima temporada.

Actualmente, Nicolás Echavarría se encuentra en el puesto 70 de la FedEx Cup y es el segundo mejor latino de la competencia, por lo que tiene en mente acercarse más al top 50 y así llegar mucho mejor ubicado de cara al final de la temporada.

