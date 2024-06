Nicolás Echavarría será el único colombiano en el US Open

Nicolás Echavarría, el mejor golfista colombiano en el escalafón internacional. Foto: Cortesía

Tras asegurar su lugar en el penúltimo major de la temporada, el US Open 2024, el golfista colombiano Nicolás Echavarría está listo para enfrentar el que será el tercer ‘Torneo Grande’ de su carrera, luego de haber estado presente en el PGA Championship y el US Open del año pasado.

Echavarría, quien hasta el momento no ha conseguido superar el corte en ninguno de estos eventos, aparece también como el mejor colombiano en la FedEx Cup, tras una serie de buenos resultados en lo corrido de la presente temporada. Ocupa el puesto 96 en el mencionado ranking.

“Ha sido un año mucho mejor que el anterior, a pesar de no haber ganado títulos, mi juego se siente mejor, estoy más cómodo en el PGA Tour y se vienen cosas muy buenas. Para este torneo la idea ha sido practicar lo más posible, conocer bien la cancha y reconocer cómo puedo enfrentarla”, aseguró en la previa del torneo.

Un total de 17 eventos disputados, con 9 cortes superados, marcan lo que ha sido el año de Nicolás Echavarría en el PGA Tour, lo que refleja esa mejoría a la que hace referencia de cara al que será un evento muy importante en su calendario y en el que será el único colombiano presente.

“El año pasado que jugué el US Open puede que Los Angeles Country Club (sede del evento en 2023) no tuvo las mismas condiciones de un US Open tradicional y no se sentía tanto esa ‘sangre’ que generan los campos de este tipo de eventos en uno, algo que se puede ver claramente en Pinehurst (sede del evento de este año), donde todas las partes del juego van a ponerse a prueba”, remarcó.

Para este certamen, que se disputará en el campo número dos del complejo ‘Pinehurst’ Nicolás conformará grupo, durante las dos primeras rondas junto al inglés Robert Rock y el aficionado estadounidense, Nial Shipley, arrancando el jueves a las 7:24 a.m. y el viernes a la 1:09 p.m. en horario colombiano.

“El campo está increíble y en perfectas condiciones, además habrá que tener mucha paciencia por las ondulaciones que presenta. La estrategia se debe acomodar a cada hoyo y será importante darle muy bien desde el tee, algo que será una de las claves para esta competencia”, concluyó el colombiano.

