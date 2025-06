Nicolás Echavarría sigue su buen momento: nuevo top-10 en el PGA Tour

Nicolás Echavarría, en Detroit. Foto: Cortesía, prensa Nicolás Echavarría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nicolás Echavarría firmó un nuevo top 10 en el PGA Tour este domingo al finalizar en el sexto puesto del Rocket Classic disputado en Detroit.

El golfista colombiano cerró con un total de 268 golpes (-20), a solo dos impactos del sudafricano Aldrich Potgieter, quien se coronó campeón tras un reñido desempate de cinco hoyos. Con este resultado, Echavarría suma su segundo top 10 de la temporada 2025.

El antioqueño, que ya ha disputado los tres majors jugados en lo que va del año, se perfila ahora para debutar en The Open Championship.

En la presente temporada, ha superado el corte en 12 de los 17 torneos que ha jugado, con cuatro apariciones en el top 25. Aunque destacó la solidez de su juego largo, reconoció que aún tiene margen de mejora en el putt.

“El objetivo principal de este año es entrar en el top 50, el top 70 también es importante para ingresar a los playoffs (de la FedEx Cup), pero con esto me parece que me garanticé el cupo a The Open, lo más importante es lo que vengo haciendo y creo que lo hice bien esta semana, así que la idea es seguir por el mismo camino”, remarcó.

En el mismo torneo, Camilo Villegas cerró con 280 golpes y terminó en la casilla 67, resultado que no le permite despegar en la lucha por mantener su tarjeta del PGA Tour.

Echavarría, por su parte, se alista ahora para jugar el Jhon Deere Classic, el Genesis Scottish Open y The Open Championship, donde buscará cerrar con presencia en los cuatro grandes del calendario.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador