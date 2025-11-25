Nicolás Mejía, la carta de Colombia en el Challenger Seguros del Estado 2025

Nicolás Mejía es el colombiano mejor clasificado que competirá en el Challenger Seguros del Estado 2025.
Foto: Archivo Particular
En el Challenger Seguros del Estado 2025 hay un nombre que despierta expectativa en el público local. Se trata de Nicolás Mejía. El tenista de 25 años llega a esta cita consolidado como la segunda mejor raqueta de Colombia y con la ilusión de cerrar la temporada con un título que se quede en casa.
El torneo, que se disputa en el Club Los Lagartos, reunirá a representantes de más de 15 países y cerrará la temporada del circuito ATP en Colombia. Para sus competidores será una escala decisiva para sumar puntos que les permitan escalar posiciones...
Por Daniel Bello
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
