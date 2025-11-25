Nicolás Mejía, la carta de Colombia en el Challenger Seguros del Estado 2025

Nicolás Mejía es el colombiano mejor clasificado que competirá en el Challenger Seguros del Estado 2025. Foto: Archivo Particular

En el Challenger Seguros del Estado 2025 hay un nombre que despierta expectativa en el público local. Se trata de Nicolás Mejía. El tenista de 25 años llega a esta cita consolidado como la segunda mejor raqueta de Colombia y con la ilusión de cerrar la temporada con un título que se quede en casa.

El torneo, que se disputa en el Club Los Lagartos, reunirá a representantes de más de 15 países y cerrará la temporada del circuito ATP en Colombia. Para sus competidores será una escala decisiva para sumar puntos que les permitan escalar posiciones...