“No era la forma porque he hecho mi trabajo”: Urrutia sobre su salida de MinDeporte

Urrutia ejerció como Ministra del Deporte entre el 11 de agosto de 2022 y el 27 de febrero de 2023. Foto: Twitter: Mindeporte

En la noche de este lunes, en medio de una alocución presidencial de Gustavo Petro, se conoció que María Isabel Urrutia, la hasta entonces ministra del deporte, dejó su cargo. Alejandro Gaviria (educación) y Patricia Ariza (cultura) tampoco continuaron al frente de sus respectivos ministerios.

La exfuncionaria del Gobierno se refirió al tema de su salida este martes en un diálogo con la emisora BluRadio. “Nunca me dijeron nada, me avisaron que había una rueda de prensa, pero que no podía estar porque ya no era ministra. Esa fue la historia; no era la forma, porque he hecho mi trabajo”, comentó.

Urrutia cuestionó la forma en la que se dio su salida y aseguró que hasta el momento no le habían dado ninguna explicación. “Le puedo decir a todos que no salí ni por corrupción ni por no haber trabajado, porque trabajé 24/7″, precisó la medallista olímpica en Sídney 2000.

Urrutia afirmó también en BluRadio que en su salida pudo incidir, según palabras de ella, la “mermelada”. En la entrevista afirmó que la cartera de deporte “siempre” la han manejado funcionarios pertenecientes a los partidos de La U y Cambio Radical.

“Me doy un mea culpa de no mantener esa parte; me denunciaron ante la Procuraduría por persecución política y acoso laboral, cuando nunca acosé a nadie, solo esperé que se acabaran los contratos y no contraté a ninguno de los partidos que estaban allí”, dijo Urrutia en Mañanas Blu.

Durante seis meses y 16 días, Urrutia lideró su cartera. Desde este lunes, la nueva ministra del deporte será Astrid Rodríguez, licenciada en Educación física de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación y doctora de la Universidad Externado en Estudios sociales.

