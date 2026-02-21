Publicidad

Noruega reafirma su reinado en los Juegos Olímpicos de Invierno: las razones de su gesta

Los noruegos superan a Estados Unidos en el medallero general y se encaminan a un título olímpico sin precedentes.

Fernando Camilo Garzón
21 de febrero de 2026 - 03:38 p. m.
Noruega domina como ningún otro país los Juegos Olímpicos de Invierno.
Foto: EFE - FILIP SINGER

Noruega volvió a empujar el techo de los Juegos Olímpicos de Invierno. En Milano Cortina 2026 ya alcanzó 18 medallas de oro, una cifra que todavía puede crecer y que no tiene precedentes en una sola edición.

Es la confirmación de un dominio que no es coyuntural, sino estructural. El récord anterior también le pertenecía —16 en Beijing 2022— y ahora quedó atrás gracias a una combinación de tradición, método y una generación irrepetible de atletas.

La base del poder noruego está en su modelo deportivo nacional. El esquí de...

