Novak Djokovic conquistó su noveno Abierto de Australia

El serbio de 33 años quedó a dos títulos de los 20 ‘Grandes’ de Roger Federer y Rafa Nadal.

Novena final en el Abierto de Australia y noveno título: Novak Djokovic, que derrotó sin contemplaciones este domingo a Daniil Medvedev, ganó su apuesta contra la lesión abdominal que estuvo cerca de costarle el abandono en tercera ronda, y conquistó su 18º Grand Slam.

El N.1 del mundo había anunciado que estaba dispuesto a asumir todos los riesgos físicos para tratar de llegar lo más lejos posible en este ‘Grande’ que tan bien se le da, porque su objetivo a largo plazo es el récord de títulos de Grand Slam.

A sus 33 años, Djokovic se coloca así a dos títulos de los 20 ‘Grandes’ de Roger Federer y Rafa Nadal.

“Estas dos semanas han sido una montaña rusa para mí”, reconoció ‘Djoko’. “Quiero dar las gracias al Rod Laver Arena, la historia de amor continúa”, afirmó ante los cerca de 7.400 espectadores presentes.

¿Dolores abdominales? Al verlo elevarse para un ‘smash’ que le dio una ventaja de 3-0 en el primer set, cualquiera podría suponer que su estado físico era óptimo. También al comprobar el resultado final de 7-5, 6-2, 6-2 en menos de dos horas.

Y eso que Medvedev había pasado cuatro horas y media menos sobre la pista (más o menos un partido a cinco sets) que Djokovic en su recorrido a la final.

“Me hubiera gustado hacer que el partido durase más y hacerlo más interesante para vosotros, pero hoy no era el día”, reconoció Medvedev dirigiéndose al público.

- Vaticinio cumplido -

Pero el serbio había avisado: “Con todo el respeto que debo a los demás jugadores (sin contar a Federer y Nadal), aún tienen trabajo por delante para tomar el relevo. No voy a quedarme aquí y dejarles hacer. Les obligaré a pelear duro para lograrlo”, había declarado a la cadena Eurosport.

Promesa cumplida y apuesta ganada: entre Djokovic y Nadal se reparten diez de los once últimos títulos de Grand Slam (desde Roland Garros 2018). Sólo Dominic Thiem, en el US Open 2020, logró arrebatarles uno, aunque fue en ausencia de Nadal y Federer, y con Djokovic descalificado.

“Daniil es uno de los jugadores más difíciles de jugar a los que me he enfrentado. No te preocupes, es sólo cuestión de tiempo que levantes un trofeo de Grand Slam. Pero me gustaría que esperases aún unos años”, lanzó sonriente Djokovic al ruso en la ceremonia de entrega de trofeos.

(Margaret Court: tan querida como rechazada)

El serbio batirá uno de los récords de Federer el 8 de marzo, cuando inicie su 311ª semana en la cúspide de la jerarquía mundial. El suizo quedó bloqueado en 310 semanas.

- Podio -

Mededev, por su parte, perdió su segunda final en un ‘Grande’ después del US Open 2019, y vio interrumpida su serie de 20 victorias consecutivas. El lunes ocupará el tercer puesto en la clasificación ATP (su primera vez en el podio mundial), por detrás de su rival de este domingo, y de Nadal (2º).

Al contrario que en su primera final de un ‘Grande’, contra Nadal en Nueva York, al que obligó a un quinto set, el ruso no dio sensación este domingo de creer en sus posibilidades.

Demasiado lento en el inicio de partido, no tardó en verse 3-0 por detrás. Logró igualar a tres, pero cedió su servicio en el 7-5.

Y no volvió a mostrarse amenazador.

Medvedev portaba la esperanza de convertirse en el primer ruso en imponerse en Melbourne desde Marat Safin en 2005. Aquel año Safin había barrido en primera ronda a un joven de 17 años que se estrenaba en Australia... Novak Djokovic.

Dieciséis años después, el serbio firmó su segundo triplete australiano. Otros dos tenistas ganaron al menos tres títulos seguidos en Melbourne: Jack Crawford (1931-1933) y Roy Emerson, que ganó cinco de 1963 a 1967.

Y siguen siendo ocho los tenistas en activo que saben lo que es ganar un Grand Slam: Federer y Nadal (20), Djokovic (18), Murray y Wawrinka (3), Cilic, Del Potro y Thiem (1).