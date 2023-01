Novak Djokovic: en búsqueda de retomar el primer lugar en la ATP

El serbio llegó a su primera final del 2023 en el ATP250 de Adelaida (Australia). Foto: EFE - MATT TURNER

Novak Djokovic derrotó este sábado al ruso Daniil Medvedev en semifinales del torneo ATP250 de Adelaida (Australia) y se enfrentará el domingo en la final al estadounidense Sebastian Korda, que venció al japonés Yoshihito Nishioka.

Le sugerimos: Carlos Alcaraz se baja del Abierto de Australia por lesión

En un duelo entre los dos últimos reyes del tenis mundial, antes del ascenso de Carlos Alcaraz, Djokovic, quinto jugador mundial, derrotó a Medvedev, séptimo de la ATP. Se impuso en dos sets, por 6-3, 6-4, en una hora y 30 minutos de partido.

El reencuentro entre Djokovic y Medvedev, enfrentados por decimotercera vez en lo que se ha convertido un clásico del circuito, se definió en favor del serbio, que lidera por 9-4 sus duelos.

El serbio de 35 años podría beneficiarse de la ausencia de Alcaraz en el Abierto de Australia y obtener los 2000 puntos que no le sumaron tras ganar Wimbledon 2022. Los organizadores del torneo inglés vetaron a rusos y bielorrusos del Grand Slam tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Para hacer las cosas más justas optaron por no otorgar los puntos obtenidos por cada uno de los participantes del torneo disputado en All England Club.

Aunque no todo es color de rosa. Se esperaba que Estados Unidos levantara su prohibición de entrada a los no ciudadanos no vacunados, pero con el aumento de los casos de covid-19 en el país, se confirmó que la prohibición se extenderá hasta el 10 de abril. Ya que Djokovic se niega a vacunarse no podrá entrar al país.

Esta medida le impedirá al serbio participar de los dos primeros Masters 1000 de año: Indian Wells y Miami. Djokovic deberá esperar un mes hasta el inicio de la temporada de polvo de ladrillo. Los Masters 1000 sobre tierra batida empiezan en Montecarlo el 8 de abril.

El amargo 2022 de Djokovic

Al serbio se le presentaron varios obstáculos en el 2022, especialmente por no estar vacunado contra el covid-19. La primera piedra en el camino se le presentó a inicio de año, que a pesar de ser primero del escalafón de la ATP no logró participar de los torneos que abren la temporada.

Le recomendamos: Colombia y Gran Bretaña anuncian sus nóminas para la Copa Davis

Debido a su negativa ante la vacuna, las autoridades de Australia no le permitieron entrar al país e incluso le suspendieron su visa de extranjero por tres años. Como no pudo ingresar a territorio australiano no le fue posible participar de los torneos de Adelaida ni al Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año.

Además de los problemas en Australia en Estados Unidos también tuvo barreras. El gobierno de Joe Biden impuso prohibición de entrada a los no ciudadanos no vacunado. Así que el serbio se perdió los Masters 1000 de Indian Wells, el Abierto de Miami, Montreal y Cincinnati. Djokovic tampoco hizo parte del Abierto de Estados Unidos 2022.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador