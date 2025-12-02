Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

¡Oficial! Isack Hadjar será el nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull Racing

Con un nuevo reglamento a la vuelta de la esquina, Red Bull y Racing Bulls confirmaron sus pilotos de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1).

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
02 de diciembre de 2025 - 06:58 p. m.
Isack Hadjar celebrando su tercer puesto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 2025.
Isack Hadjar celebrando su tercer puesto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 2025.
Foto: EFE - SANDER KONING
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este martes 2 de diciembre de 2025, Red Bull Racing anunció a Isack Hadjar como el compañero de Max Verstappen para la temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1). A falta de una carrera para terminar su primer año en la máxima categoría, el piloto francés de apenas 21 años ha conseguido 51 puntos, ubicándose en la décima posición del mundial de pilotos.

“Junto al cuatro veces campeón del mundo, Max, Isack formará el dúo de la nueva era en la Fórmula 1. El deporte experimentará la mayor transformación del reglamento técnico en varias décadas en 2026 y con el debut de los motores Red Bull Ford en la pista, afrontaremos el nuevo desafío con una mezcla de juventud y experiencia al volante del RB22”, dijo en un comunicado la escudería austriaca.

Vínculos relacionados

La Fórmula Uno, 75 años a toda velocidad 
Germán Mejía Pinto: “La Fórmula Uno es un deporte de perfección al máximo nivel”
Calendario de la Formula 1 - 2024: será el mundial más largo de la historia

Por su parte, Racing Bulls, el equipo hermano de Red Bull, también ha sacudido su alineación de cara al próximo año dejando a Yuki Tsunoda, piloto japonés que este año actuó la mayoría de la temporada como compañero de Verstappen, sin asiento para 2026. En su lugar estará Arvid Lindblad, rookie (debutante) de 18 años que acompañará a Liam Lawson, quien también corrió para Red Bull este 2025.

“En nombre de todos en Red Bull, le agradezco su contribución (Tsunoda) hasta la fecha y sabemos que brindará un apoyo invaluable a los proyectos de 2026 de cara al futuro. En cuanto a Isack, en su primera temporada en F1, ha demostrado una gran madurez y un rápido aprendizaje”, dijo Laurent Mekies director de Red Bull Racing.

“Me siento listo para unirme a Red Bull Racing. Estoy feliz y orgulloso de que ellos también lo sientan. Es una decisión increíble; trabajar con los mejores y aprender de Max es algo que estoy deseando”, apuntó Isack Hadjar.

Vale la pena recordar que Hadjar fue uno de los cinco debutantes en la F1 para esta temporada 2025, siendo el que peor inició, pues ni siquiera pudo comenzar su primera carrera en el Gran Premio de Australia, ya que chocó su monoplaza durante la vuelta de formación.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Deportes

Fórmula 1

pilotos de Red Bull

Max Verstappen

Isack Hadjar

Yuki Tsunoda

pilotos de Racing Bulls

Liam Lawson

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.