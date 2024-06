“Ojalá pueda darle una alegría al país con una medalla”: Nicolás Echavarría

Nicolás Echavarría, golfista colombiano clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: COC

Esta semana se conoció que el golfista Nicolás Echavarría se sumó al listado de deportistas colombianos que harán parte de los Juegos Olímpicos de París 2024 luego del cierre del Ranking Olímpico de Golf (OGR). Será la primera vez que el antioqueño represente al país desde que es profesional.

⛳️ Informamos a nuestra tripulación que en el vuelo con destino a #Paris2024 nos acompaña Nicolás Echavarría, golfista que hará su debut en unos Juegos Olímpicos durante este verano. 🤩#ColombiaEnParís2024 #RoadToParis pic.twitter.com/L9f7UTQjpn — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) June 18, 2024

Echavarría, de 29 años, viene de competir en el US Open, evento en el que superó el corte y ha mejorado su rendimiento en el PGA Tour respecto a la temporada anterior. En diálogo con este diario señaló que apunta a conseguir una medalla en las justas parisinas.

¿Qué le genera ese cupo olímpico?

Desde hace ya muchos meses era uno de los objetivos principales, lo puse igual que cualquier otro major, cualquier otro torneo grande, el poder estar ahí y lo logramos, así que estoy muy contento de haber clasificado y de representar a mi país.

¿Cuál es su análisis previo al debut en París? Usted suele competir en Estados Unidos y el Caribe. Es más común para usted jugar en este lado del mundo.

Nunca he competido en Europa, va a ser la primera vez. Todavía no he estado muy enfocado en el campo. Me han dicho que es increíble. Se llama Le Golf National y se han jugado muchas competencias importantes, entre ellas la Ryder Cup del 2018. Es un campo que exige bastante, un campo difícil.

La clasificación a estos Olímpicos llega en su mejor momento desde que compite en el PGA Tour ¿Qué cambió para esta temporada?

Digamos que tengo un año un poco más consistente que el año pasado, a pesar de que los altos no han sido tan altos como fue haber ganado el Puerto Rico Open en 2023. En general pondría este año como uno de más confianza y de estar más cómodo donde estoy. Entonces se viene esta clasificación a París 2024 en un gran momento, podemos dar en el alto del año allá, con una medalla o con una gran participación.

¿Qué ocurrió diferente en la pretemporada que le hizo tener más constancia este año?

Es una pregunta compleja porque es un deporte que exige mucho no solo lo físico sino también lo mental. Puede uno tener una gran semana y a la semana siguiente fallar el corte porque los campos son diferentes, porque uno se está sintiendo diferente, pero en general creo que la mejoría ha sido que estoy con más confianza.

Estoy más cómodo viendo a los mejores del mundo. Estoy más acostumbrado a los nuevos campos, los nuevos lugares y también la preparación ha sido mejor. El trabajo con mi equipo ha sido de mejor calidad y creo que esto ha permitido que los resultados sean más consistentes.

Además de usted, por Colombia también Camilo Villegas va a competir en el golf masculino de París 2024, ¿cómo llega él a estas justas?

Camilo que no ha tenido su mejor temporada este año, pero por lo que hizo el año pasado es de admirar de haber quedado de segundo en un torneo —PGA de Los Cabos— y después de haber ganado en otro —Bermuda Chamionship—. Es un crack, esta entrada a los Juegos Olímpicos se debe a esto, a ese gran momento que tuvo el año pasado y va a ser muy muy lindo compartirlo con él.

¿Cómo es la relación con Camilo Villegas, quien usted dijo que es su ídolo?

Mi relación con Camilo es muy buena. Compartimos semana tras semana, muchas veces nos quedamos juntos. Es una persona que, si tengo alguna duda, me va a dar los consejos que necesito queriendo lo mejor para mí y eso es superimportante. Es una persona que tiene mucha experiencia, que ha vivido mucho en esta vida —PGA Tour— que es básicamente nueva para mí. Tenerlo a él como apoyo ha sido clave para mi carrera.

¿Qué decir de María José Uribe, que participará en la rama femenina y se despide tras estos juegos de París 2024?

María José ha competido en las dos ediciones previas. Eso es muy bueno, el saber qué esperar sobre unos Juegos Olímpicos, donde todo es diferente, porque son un evento que no está sancionado por el PGA Tour. Entonces ella tiene mucha experiencia y viene de jugar un par de torneos en Asia y Australia, donde le fue muy bien. Claramente viene jugando con solidez.

¿Cómo ha sido la experiencia jugando por Colombia?

Esta sería la primera vez que compito por Colombia desde que me volví profesional, lo hice mucho como amateur. Competí en muchos sudamericanos prejuveniles, juveniles y de mayores, también mundiales de golf aficionado.

Han sido muchas veces que he tenido los colores en la camiseta y se siente muy bien. Uno siente un honor de poder representar a un país. El golf es tan pequeño y tan mínimo que poder hacer esto se siente muy gratificante y ojalá pueda darle una alegría al país con una medalla. Sería algo histórico.

¡Cuál es el momento, más allá de la competencia, que más lo ilusiona de París 2024? Está lo de compartir en la Villa Olímpica, desfilar en la inauguración...

Yo creo que es compartir con todos estos atletas. Decidí cambiar un poquito mi calendario por esto. Quiero disfrutar de estos Juegos Olímpicos al máximo, uno no tiene la oportunidad de estar en estas situaciones casi nunca. No voy a jugar el torneo del PGA Tour previo a los Juegos Olímpicos, sino que voy a estar en París, en la Villa Olímpica, disfrutando de otros deportes, entrenando también un poco, pero sí, sollándomela.

Qué deportista de la delegación colombiana le gustaría ver en acción?

A Camila Osorio —todavía no se cierran los rankings en el tenis— la quiero ver jugar. Me encanta el tenis, me considero un buen jugador. Nunca he estado en un torneo de tenis, así que sería muy chévere poder verlo en los Olímpicos. A pesar de no ser colombiano, también quiero ver jugar a Rafael Nadal, que se confirmó para jugar dobles con Carlos Alcaraz. No sé si también va a jugar en sencillos, no sé cómo funciona, pero va a ser muy emocionante.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador