Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub-16 en Barranquilla: la cita de los mejores

La Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub-16 se hará en Barranquilla. Foto: Walusza Fotografia - Micha? Walusza

Desde este fin de semana Barranquilla se convertirá en el epicentro del ajedrez juvenil. Todo está listo para la realización de la Olimpiada Mundial Sub-16, un evento histórico que, por primera vez en sus tres décadas de existencia, se celebrará en Suramérica. Organizada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y la Federación Colombiana de Ajedrez (Fecodaz), la cita reunirá a más de un centenar de equipos provenientes de 46 países, con la participación de cerca de 70 delegaciones extranjeras y 30 colombianas.

Para el presidente de la...