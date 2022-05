Orlando Duque: “En Colombia estamos bien hechos para el deporte”

El caleño Orlando Duque ha sido el mejor saltador de altura de todos los tiempos. Para triunfar tuvo que probar suerte afuera del país. / Cortesía Red Bull Foto: Dean Treml

Orlando Duque es uno de los pioneros de los saltos de altura, disciplina en la que fue el máximo exponente durante casi dos décadas. Tras su retiro de las competencias, en 2019, se dedicó a la dirigencia y actualmente se desempeña como director deportivo de la Serie Mundial de Clavados de Altura, de la mano de Red Bull, la marca que promueve esa especialidad.

El caleño siempre tuvo claro que quería seguir vinculado al deporte al que le dedicó los mejores años de su vida. “Me siento muy satisfecho con lo que hice. Fui afortunado de haber tenido tantos buenos resultados y oportunidades. Me hubiera parecido chévere haber participado en unos Juegos Olímpicos, más en la época en la que yo dominaba, habría sido una medalla de oro segura para Colombia, pero pues no todo puede ser para uno”, asegura con algo de nostalgia el múltiple campeón de paradas de Copa Mundo y el primer ganador de la presea de oro en el Mundial FINA de Saltos de Altura.

Por eso, Duque todavía sueña con que esta disciplina sea incluida en el programa de los Juegos de Verano y que Colombia pueda tener un gran equipo. “¿Y, por qué no, estarles entregando las medallas a los muchachos o acompañándolos?”.

Pero, ¿acompañar a quiénes? El panorama de los saltos de altura en el país no es el mejor. Según Orlando Duque, “uno quisiera tener un sucesor ahí esperando en fila, pero desafortunadamente en Colombia eso es difícil. Casi toda mi carrera la hice por fuera y con apoyo de la empresa privada”.

“En hombres, el nivel internacional está muy alto. En mujeres tenemos a María Paula Quintero, quien clasificó al escalafón mundial y ha tenido buenos resultados y algo de apoyo”, explica.

Cuando Orlando Duque comenzó a brillar en el circuito de los saltos de altura, a comienzos de 2000, no había ayudas. “Me la jugué toda. En Colombia logré impulsar la disciplina bastante a los deportistas. Así empezaron muchos: Miguel García, María Paula Quintero y Christian Arayón, por ejemplo. Ellos se fueron a hacer espectáculos en lugares donde ganaron mayor experiencia y hoy tienen sus programas de trabajo consolidados”.

Y quién mejor que él para seguirles mostrando el camino. “Ellos cuentan conmigo, pero vamos a meterles un poco de presión a las Federaciones y al Ministerio, a ver qué pueden hacer con este tipo de deportes en Colombia. Fuimos potencia, dominé el circuito, 15 años, entonces, ¿por qué dejar perder eso que se construyó?”.

Precisamente eso es lo que hace en la Federación Internacional de Natación, impulsar los saltos de altura. “Este proyecto de la Serie Mundial lo diseñé desde 2007 junto con el equipo en Austria, pero hasta 2009 se inició. Ayudé en la organización, la parte ejecutiva, la deportiva y en la reglamentación”.

Sin embargo, asumió como director deportivo de la Serie Mundial de Saltos de Altura hasta que dejó de competir. “Se dio la oportunidad de ser director deportivo este año, y era un paso lógico. Ellos confían en mi conocimiento. No me pusieron ahí solo por los buenos resultados que tuve, sino porque conozco esta disciplina y el evento. Y es un orgullo, porque venimos trabajando desde hace muchos años para seguir creciendo”

Los planes y las metas a mediano y largo plazo ya están trazadas. “2022 ya está planeado. Normalmente vamos año y medio adelantados en estos temas. En este momento ya estamos pensando en 2024. Mi equipo de trabajo lo conforma una directora general, que está en Austria; el gerente del evento, y una gerente de comunicaciones, que trabaja todo lo digital. A mi lado hay un director de competencia que también es de atletas y se encarga de tener una comunicación más directa con ellos”.

Dice que las sedes para dentro de dos años están prácticamente definidas y que está trabajando en un programa con deportistas juveniles que aspiren a nutrir la nómina que ya existe. A largo plazo tiene el objetivo de que los saltos de altura sean parte del programa de los Juegos Olímpicos de 2028: “En París no va a ser. Estoy más que seguro que no va a funcionar. Sin embargo, para Los Ángeles se puede lograr”.

Orlando Duque sabe, no obstante, que no será una tarea fácil. Su experiencia le ha enseñado que más allá del atractivo que tiene su deporte, debe saberlo vender a los dirigentes del Comité Olímpico Internacional. Entiende que no basta con el talento de los deportistas, sino que se requiere un buen plan de mercadeo y apoyo de las audiencias.

“En nuestro país hay buen biotipo. Estamos bien hechos para el deporte, pero con la empresa privada es difícil conseguir apoyo. Hasta yo, con todos los tremendos resultados que conseguí en mi carrera, tuve muy poca ayuda en Colombia. Y en la parte oficial siempre encuentran una excusa. Me decían en el Ministerio, o Coldeportes en su momento, que mi deporte no era olímpico y que no me podían apoyar”.

