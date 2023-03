Pau Gasol, nueva leyenda de Los Angeles Lakers

Un fan de Los Angeles Lakers usa un jersey con el número de Gasol en el encuentro en el que se le rindió homenaje al español. Foto: EFE - ETIENNE LAURENT

Emocionado hasta las lágrimas, el español Pau Gasol recibió el martes el mayor de los homenajes de Los Angeles Lakers al ver retirada su camiseta con el número 16, que ya brilla junto a los grandes mitos de la franquicia como su “hermano” Kobe Bryant

Grandes socios en la cancha, ganaron juntos dos títulos de la NBA (2009 y 2010), y con una química especial fuera, Bryant estuvo muy presente en la ceremonia celebrada en el descanso del partido entre los Lakers y los Memphis Grizzlies, el equipo con el que Gasol debutó en la NBA en 2001.

Vanessa Bryant, la viuda del fallecido astro, fue la encargada de introducir al español antes de que en los monitores surgiera el rostro y la voz de Kobe en un vídeo premonitorio.

Más deportes: Fabiola Zuluaga, la pionera del tenis en Colombia

“Cuando (Gasol) se retire, tendrá su número en el techo junto al mío”, auguraba Bryant acertadamente en 2018, dos años antes de su repentina muerte en un accidente de helicóptero.

Gasol no pudo contener el llanto al ver cómo se revelaba en lo más alto del Crypto.com Arena su camiseta con el número 16, que ya no portará ningún otro Laker, colocada al lado de las dos que le retiraron a Bryant (8 y 24).

“Muchísimas gracias. Qué sensación tan increíble, qué increíble honor”, agradeció Gasol desde el centro de la pista.

“Ha sido mi honor llevar esta camiseta, jugar para esta franquicia, ayudar a este equipo y contribuir a esta ciudad. Pero no puedo continuar sin hablar de la persona que no está aquí. Del hermano que me elevó, me inspiró, me desafió a ser mejor jugador y persona”, declaró Gasol en medio de gritos de “Kobe, Kobe” desde las gradas.

“Le echo de menos. Le echo tanto de menos como muchos de ustedes. Lo quiero. Desearía que estuviera aquí con Gigi”, dijo Gasol en referencia a la hija pequeña de Bryant también fallecida en el accidente.

“Creo que estará orgulloso y que estaba esperando este momento. Te quiero hermano”, concluyó Gasol, quien ha mantenido una relación estrecha con Vanessa Bryant y las hijas de Kobe, de quienes se considera su “tío”.

“Nunca hay que ponerse límites”

Gasol, el mejor basquetbolista español y uno de los mejores europeos de la historia, jugó 19 temporadas en la NBA, fue seis veces All-Star y el primer no estadounidense en ganar el premio al Novato del Año.

Su aventura en Los Ángeles arrancó en 2008, cuando los Lakers buscaban desesperadamente un socio con el que Kobe Bryant pudiera volver a pelear por el anillo después de seis años de sequía.

Puede leer: SIC revivió investigación por supuesto cartel laboral del fútbol y liga femenina

Ambos encajaron rápidamente y el pívot español fue una pieza imprescindible para que los Lakers alcanzaran tres Finales consecutivas y alzaran los anillos de 2009 y 2010.

El DISCURSO de PAU GASOL 💛💜



Completo y traducido.



Así ha sido el emotivo momento de @PauGasol.#GraciasPau | #Gasol16 pic.twitter.com/rwpxd5nO3r — #GraciasPau (@NBAspain) March 8, 2023

La franquicia más ganadora de la NBA, junto a los Celtics, reconoció el martes a Gasol como una pieza importante de su historia, convirtiéndolo en el primer no estadounidense de un olimpo con otros 11 mitos como Wilt Chamberlain, Earvin ‘Magic’ Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal o el propio Bryant.

“Cuando era un niño que crecía en España, tenía un sueño. Quería convertirme en jugador de básquet y jugar en la NBA”, evocó Gasol.

Lo invitamos a leer: La agridulce historia de los deportistas colombianos en la política

Pero “nunca en un millón de años podría haber pensado que llegara un día como este. Es un honor tan grande estar entre esas grandes personas en esta increíble franquicia”, agradeció.

“Esto muestra que nunca hay que poner límites a lo que se puede hacer y conseguir. Solo hay que poner el trabajo, esforzarse cada día. Ser lo mejor que puedas ser, lo que, como sabemos, es la ‘Mentalidad Mamba”, dijo el español en otra referencia al recordado Bryant.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador